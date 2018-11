Infomédiaire Maroc – La SFI (Société Financière Internationale), membre du groupe de la Banque mondiale, lors du Forum sur le financement des PME « Global SME Finance Awards » qui s’est tenu en Espagne, a salué les innovations et le leadership exceptionnels de 15 institutions financières et sociétés de technologie financière dans le monde qui œuvrent à la réduction du déficit financier mondial de 5,2 billions de dollars des micro , petites et moyennes entreprises (MPME).

C’est à cette occasion que le groupe Attijariwafa bank a décroché le prestigieux trophée platinium de la « Meilleure Banque de la TPME » dans la région MENA pour l’année 2018, et c’est M. Karim Idrissi Kaitouni, Directeur Exécutif en charge du Marché des Entreprises au sein du groupe Attijariwafa bank qui s’est vu remettre le trophée des mains de Matthew Gamser, PDG du « Global SME Finance Awards ».

En lançant les tout premiers Global Finance Awards, la SFI a rendu hommage aux institutions qui ont lancé un produit ou un service innovant destiné aux clients PME, obtenu de solides résultats en matière de financement des PME ou innovant dans les services financiers numériques. Les prix, présentés lors de la quatrième réunion annuelle du Forum sur le financement des PME à Madrid, ont été approuvés par le Partenariat mondial du G20 pour l’inclusion financière (GPFI). Les lauréats ont été sélectionnés parmi plus de 100 candidats et ont été sélectionnés par un panel de juges représentant des institutions financières, des investisseurs, des sociétés de technologie financière et des banques de développement.

Un nombre record de 600 participants venus de plus de 275 institutions de 80 pays ont assisté au forum, qui portait sur la numérisation des PME et explorait comment les innovations technologiques, la réglementation et les partenariats peuvent aider les PME à passer du secteur informel à l’économie formelle.

Matthew Gamser, PDG du « Global SME Finance Awards » a déclaré : «Je tiens à féliciter tous les lauréats des premiers Global Awards Global Finance. Ces prix récompensent les meilleures institutions financières et fintechs qui ont obtenu des résultats remarquables dans leurs offres de produits ou de services destinés aux PME. Nos gagnants sont diversifiés, mais ils partagent tous un engagement fort d’aider les petites entreprises de leurs marchés avec leur dévouement et leurs pratiques innovantes. Les lauréats sont une source d’inspiration pour nous et leurs pairs. ».

