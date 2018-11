Infomédiaire Maroc – Le Département d’Etat a annoncé la nomination du Dr. Peter Pham, Envoyé spécial des Etats Unis pour la région des Grands Lacs en Afrique.

« Le Secrétaire d’Etat, Mike Pompeo, est ravi d’annoncer la nomination du Dr. Peter Pham pour servir en tant qu’Envoyé spécial des Etats Unis pour la région des Grands Lacs en Afrique », indique un communiqué de la porte-parole de la diplomatie US, Heather Nauert.

Elle a précisé que Pham sera de ce fait « responsable de la coordination de la mise en œuvre de la politique américaine en matière de sécurité transfrontalière et des questions économiques concernant la région des Grands Lacs, en mettant l’accent sur la consolidation des institutions démocratiques et de la société civile, ainsi que sur le retour volontaire et sécurisé des réfugiés de la région et des personnes déplacées en interne ».

Dr. Peter Pham a servi en tant que Vice-Président du think tank Atlantic Council, où il était directeur de l’Africa Center. Il a notamment fait partie du Senior Advisory Group, de l’Africa Command des Etats Unis, rappelle le communiqué. Il est connu pour être un fidèle allié du Maroc et un grand défenseur des positions marocaines à Washington.

