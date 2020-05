Le Groupe Attijariwafa bank lance un chatbot accessible et disponible via son site institutionnel. Un service d’aide en ligne 24h/24 et 7j/7. Basé sur l’intelligence artificielle, cet assistant virtuel permet aux clients de mener un dialogue interactif, d’obtenir des réponses à leurs questions rapidement, efficacement et au moment qui leur convient. Ce nouveau service constitue une véritable valeur ajoutée pour le Centre de Relation Clientèle qui a été fortement sollicité en cette période de crise sanitaire.

Pour son lancement, l’assistance interviendra sur un périmètre limité. Elle est proposée en français et traitera notamment des sujets liés aux mesures prises dans le cadre de la pandémie covid-19. Il est prévu aussi des services tels que la réinitialisation du mot de passe Attijarinet. S’inscrivant dans le cadre du plan stratégique « Énergies 2020 », les prochaines versions du Chatbot prévoient d’intégrer plusieurs langues, d’adresser de nouveaux cas d’utilisation et d’être déployées sur les autres canaux de la banque.

Comment se connecter à ce service :

Aller sur le site institutionnel Attijariwafabank.com

Chercher l’icône « une question » à droite de l’écran

Taper la question ou choisir une des options • Démarrer la conversation interactive

A noter qu’Attijariwafa bank est la première banque à lancer ce service au Maroc, preuve de son engagement et de sa mobilisation inédite pour accompagner au mieux tous ses clients.