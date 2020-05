Le redémarrage progressif et sécurisé des chantiers après l’Aid a été au centre d’une réunion de coordination de la Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville, Nouzha Bouchareb, avec le le Groupe Al Omrane.

A cette occasion, Bouchareb a insisté sur le respect des mesures sanitaires et de sécurité dans les chantiers conformément aux recommandations prévues dans le guide élaboré par le Ministère en concertation avec l’ensemble des intervenants de l’écosystème Construction et Logement, visant la gestion du risque de propagation du Covid-19 dans les lieux de travail du secteur, a souligné dimanche le Ministère dans un communiqué.

A cet effet, les opérateurs publics et privés sont également tenus d’appliquer les consignes dictées par les Ministères de la Santé et du Travail, a relevé la même source, notant que la préservation de la sécurité et de la santé des ouvriers et des professionnels est érigée en priorité, conformément aux orientations royales.

Cette réunion s’est déroulée en présence de la Secrétaire Générale et du Président et membres du Directoire du Groupe Al Omrane, conclut le communiqué.