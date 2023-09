Le Groupe de la Banque mondiale et le Fonds monétaire international (FMI), ainsi que le gouvernement marocain, ont annoncé lundi qu’ils étaient convenus d’organiser leurs Assemblées annuelles 2023 du 9 au 15 octobre dans la ville de Marrakech.

« Depuis le tremblement de terre dévastateur qui a frappé le Maroc le 8 septembre, les services de la Banque mondiale et du FMI ont travaillé en étroite coordination avec les autorités marocaines et une équipe d’experts pour évaluer de manière approfondie la capacité de Marrakech à accueillir les Assemblées annuelles 2023 », ont déclaré Ajay Banga, président de la Banque mondiale, Kristalina Georgieva, directrice générale du FMI, et Nadia Fettah Alaoui, ministre marocaine de l’Economie et des Finances, dans un communiqué conjoint.

« En procédant à cette évaluation, les principales considérations ont été que les réunions ne perturberaient pas les efforts vitaux d’aide et de reconstruction, et que la sécurité des participants pouvait être assurée », a précisé le communiqué.

Sur la base d’un « examen minutieux » des conclusions, les directions de la Banque mondiale et du FMI, ainsi que les autorités marocaines, ont décidé d’organiser les Assemblées annuelles 2023 à Marrakech.

Le communiqué souligne qu’il est « extrêmement important » que les réunions se déroulent d’une manière qui « n’entrave pas les efforts de secours en cours et qui soit respectueuse des victimes et du peuple marocain ». Le bilan du tremblement de terre dévastateur au Maroc s’élève à près de 3.000 morts et plus de 5.500 blessés, selon les derniers chiffres publiés par le gouvernement.