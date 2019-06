Le rapport annuel de la Direction des études et prévisions financières relevant du ministère de l’Économie et des Finances indique que le secteur bancaire contribue de manière significative aux investissements directs marocains en Afrique, suivis du secteur des télécommunications, de l’industrie, des assurances et de l’immobilier.

La contribution du secteur bancaire à ces investissements a atteint 52,2% entre 2007 et 2017, pour un montant de 17,5 milliards de DH, selon le rapport. Les télécommunications constituent le deuxième marché avec 16,4% des investissements, suivi de l’industrie (12,3%) et l’assurance (5,8%).

En termes de répartition géographique, la plupart des investissements dans le secteur bancaire sont concentrés dans des pays comme l’Egypte, avec 30,5% des investissements étrangers du Maroc entre 2007 et 2017, suivie par la Côte d’Ivoire avec 19,4% et le Sénégal avec 12%.

Cette évolution va dans le sens du renforcement des relations du Maroc avec divers pays africains, notamment après les visites effectués par le roi Mohammed VI dans ces pays au cours de la dernière décennie, ponctuées par la signature de nombreux accords entre les banques marocaines et leurs homologues africaines.

Trois banques marocaines se font distinguer dans ce rapport. Il s’agit d’Attijariwafa Bank, le groupe BMCE et le groupe BCP qui, à elles trois, ont disposé de 148 agences dans le continent, fin 2017.

En termes de nombre, c’est Attijariwafa Bank qui arrive en tête avec 643 agences, suivi du groupe BMCE (634 agences) et du groupe BCP (205 agences).

Les trois banques ont réussi à lever des dépôts d’environ 188 milliards de DH en 2017. Attijariwafa Bank en détient 48,6%, suivie de du groupe BMCE avec 33,2% et du groupe BCP avec 18,2%. Ces dépôts représentent 23,8% du total des dépôts auprès des trois banques et sont en augmentation constante depuis 2009, avec un taux de croissance annuel moyen de 13,5%.

A noter que, selon le rapport, la moitié des dépôts africains auprès de ces banques se trouvent dans quatre pays: le Sénégal avec 16,4%, la Côte d’Ivoire (12,2%), la Tunisie (11,7%) et l’Égypte (10%).