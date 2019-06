Selon un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), concernant le contrôle et la répression des infractions, les services de sûreté ont dressé 37 483 contraventions et rédigé 13 260 procès-verbaux qui ont été soumis au parquet général alors que 24.223 amendes transactionnelles ont été acquittées. D’autre part, la DGSN souligne que les sommes perçues ont atteint 4.913.200 dirhams, faisant état de la mise en fourrière municipale de 5.150 véhicules, de la saisie de 7.965 documents et du retrait de la circulation de 145 véhicules.