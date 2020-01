Attijariwafa Bank et Arab Bank ont signé un mémorandum d’entente pour renforcer la coopération bilatérale au Maroc, en Jordanie et dans les pays où opèrent les deux groupes bancaires.

Le texte a été signé par le PDG du groupe Attijariwafa Bank, Mohamed El Kettani, et le directeur général exécutif d’Arab Bank, Nemeh Sabbagh, en marge du Forum d’investissement Maroc-Jordanie qui s’est tenu lundi à Amman.



La coopération entre les deux groupes couvrira ainsi plusieurs domaines, tels le financement commercial, les marchés de capitaux, le financement de projets et les services bancaires.



A cette occasion, le DG exécutif d’Arab Bank a souligné que le mémorandum entend renforcer les liens économiques et commerciaux entre le Maroc et la Jordanie, ajoutant qu’à travers leur coopération, les deux groupes veilleront à mettre à profit leurs longues expériences et leurs vastes réseaux respectifs pour apporter des solutions de financement et des services financiers au service des flux commerciaux entre les deux pays frères.



De son côté, le PDG du groupe Attijariwafa Bank a affirmé que le texte signé est propre à asseoir des partenariats dans plusieurs domaines au Maroc, en Jordanie et dans les pays où s’activent les « Nous allons oeuvré pour dénicher des opportunités commerciales et d’investissements dans les secteurs d’intérêt commun », a-t-il ajouté