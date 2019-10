Le Club Afrique Développement (CAD) du Groupe Attijariwafa bank a rejoint le Trade Club Alliance, lancé officiellement le 1er octobre dernier à Londres. Créé à l’initiative de Banco Santander, ce réseau international regroupe 14 banques partenaires d’Europe, d’Afrique, d’Asie et d’Amérique accompagnant les entreprises dans leurs activités commerciales à l’international.

Cette plateforme digitale, regroupant plus de 16 000 entreprises membres couvre à ce jour, par l’interfaçage des plateformes du réseau des banques, 65% des corridors du commerce international et 46 pays avec la perspective d’atteindre 90% et un million de membres à l’horizon 2022.

Attijariwafa bank, membre fondateur de cette alliance, est le seul groupe bancaire d’Afrique du Nord engagé dans cette dynamique.

Les 14 banques sont Banco Santander, Attijariwafa bank, Nordea (pays nordiques), Eurobank (Grèce), Crédit Agricole France, Banco BPM (Italie), Abu Dhabi Commercial Bank (EAU), CIMB (Malaisie), MUFG (Japon), Royal Bank of Canada, Industrial Bank of Korea (Corée du Sud), SIAM Commercial Bank (Thaïlande), Standard Bank (Afrique du Sud) et KBC group (Belgique).