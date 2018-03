Infomédiaire Maroc – IFC, un membre du Groupe de la Banque mondiale, et Attijariwafa bank (AWB) ont signé hier un accord visant à soutenir les entreprises et stimuler l’investissement et le commerce transfrontalier en Afrique.

IFC et AWB se sont entendus pour étudier ensemble des projets d’investissements en Afrique du nord et en Afrique subsaharienne.

Le partenariat porte principalement sur le soutien au commerce et à l’investissement entre les 2 régions afin de renforcer les échanges entre pays africains.

En outre, les 2 parties s’engagent à coopérer dans la banque de financement et d’investissement, le financement de projets, ainsi que les instruments de partage de risque.

L’accord prévoit également qu’IFC et AWB accompagnent les entreprises au Maroc et en Afrique, notamment les petites et moyennes entreprises (PME), pour leur permettre d’accéder aux services de financement et de formation dont elles ont besoin pour assurer leur développement.

Rédaction Infomédiaire