Infomédiaire Maroc – Le chef de l’Etat camerounais, Paul Biya, a publié jeudi un décret habilitant le ministre de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du territoire à signer avec la banque marocaine BMCE Bank of Africa un accord de prêt de plus de 40 milliards FCFA (71,5 millions de dollars), destinés au financement de la réhabilitation du stade Roumde Adjia (30 000 places) de Garoua (Nord), l’un des sites prévus pour accueillir la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) de football messieurs en 2019.

La même enveloppe servira à la construction du stade annexe de cette arène, ainsi que d’un hôtel 4 étoiles dans cette ville.

Rédaction Infomédiaire