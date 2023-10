Le Wali de Bank-Al-Maghrib (BAM), Abdellatif Jouahri, a appelé, jeudi à Marrakech, à mettre en place une plateforme réunissant les banques centrales qui serait dédiée au genre.

« Aujourd’hui, je pense que l’opportunité nous est offerte pour capitaliser sur l’élan qui entoure cette rencontre pour envisager la mise en place d’une plateforme réunissant toutes les banques centrales qui serait dédiée au genre et à laquelle peuvent se joindre certaines institutions internationales comme le Fonds monétaire international (FMI) », a indiqué Jouahri lors d’une conférence organisée par BAM et la Banque d’Espagne sur le Genre, en marge des assemblées annuelles de la Banque mondiale (BM) et le FMI.

Au niveau des banques centrales, l’enquête réalisée par le FMI sur le genre montre une ségrégation omniprésente en termes de fonctions, les femmes occupant 80% des fonctions administratives et de gestion des ressources humaines et ne représentent que 27% du quintile des cadres les mieux payés, a-t-il relevé.

« Même au sein d’institutions internationales comme le FMI, la présence des femmes dans les instances de gouvernance reste largement insuffisante, leur proportion étant à peine 13% au sein du Conseil d’Administration et ce, malgré l’appel de l’organe décisionnel du FMI (CMFI) en 2016 à davantage de diversification dans cette prestigieuse instance », a noté Jouahri.

« Au sein de Bank Al-Maghrib, nous faisons face au même défi », a affirmé le responsable, revenant à cette occasion sur les mesures prises par la Banque centrale pour favoriser la participation féminine.

Et de poursuivre: « Nous avons notamment érigé l’égalité des genres parmi les axes de nos plans stratégiques et avons avancé dans ce sens avec la mise en place en 2020 d’une charte pour l’égalité professionnelle Femme/Homme qui consacre le caractère inclusif du milieu du travail et la mixité au niveau des métiers, et favorise la conciliation vie professionnelle/vie privée ».

Ces efforts ont fait qu’au niveau de l’encadrement de la Banque, les femmes représente plus de 40% aujourd’hui, s’est félicité Jouahri, notant qu’au-delà de la Banque, « nous œuvrons aussi pour l’impulsion de la culture d’égalité des genres au sein de notre écosystème notamment le système bancaire ».

Plus globalement, au niveau du pays, il y a également une forte volonté de réaliser des avancées significatives sur le plan de l’égalité des genres, a renchéri le responsable, saluant la participation féminine sans précédent tant en nombre qu’en qualité au niveau de l’actuel gouvernement.

Cette conférence a pour objectif d’apporter une contribution à l’effort mondial visant à réduire les inégalités en matière de genre qui ont un coût social et économique énorme.

Les assemblées annuelles BM-FMI, qui reviennent en terre africaine 50 ans après, offre l’occasion aux décideurs économiques et financiers de prendre connaissance de près des avancées réalisées et des progrès accomplis par le Maroc sous le leadership éclairé du roi Mohammed VI dans divers domaines.