Nouvelle nomination à Lydec. Hafssa Mouhyi occupe désormais le poste de Directrice de Gestion du Contrat. Il s’agit d’une reconnaissance de son expertise et de son leadership, puisqu’elle est la première femme dans l’histoire de Lydec à piloter cette direction stratégique.

Diplômée en finances et comptabilité de l’ISCAE, Hafssa Mouhyi a rejoint Lydec en 2012 en tant que Directrice Contrôle de Gestion Adjointe, avant d’être nommée Directrice Contrôle de Gestion un an plus tard. Pendant 11 années au sein de cette direction, elle a joué un rôle essentiel dans la réalisation des objectifs financiers de l’entreprise et le pilotage de la performance.

Elle a brillamment piloté des projets visant à optimiser la performance économique de Lydec, en plus de jouer un rôle actif dans le pilotage des enjeux économiques liés à la révision contractuelle. En tant que leader, elle a réorganisé la filière contrôle de gestion de Lydec, renforçant ainsi l’efficacité du réseau des contrôleurs de gestion.

Avant d’intégrer Lydec, Hafssa Mouhyi a accumulé une expérience de 9 ans au sein du cabinet d’audit et de conseil « Ernst & Young » en tant que Senior Manager supervisant des missions d’audit et de conseil pour un portefeuille de grandes sociétés dans les secteurs multi-services et industries.