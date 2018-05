Infomediaire Maroc – Crédit du Maroc a signé une convention de partenariat avec l’Association Marocaine pour l’Industrie et la Construction Automobile (AMICA) afin d’instaurer un cadre global de collaboration avec l’ensemble de la filière automobile au Maroc.

Et dans le cadre de ce partenariat, Crédit du Maroc propose d’accompagner la filière automobile sur toute la chaine de valeur à travers des services bancaires et financements dédiés aux opérateurs du secteur automobile. Ce dispositif global inclut une offre para-bancaire pour accompagner en amont les entreprises cherchant à s’implanter au Maroc : conseil sur l’environnement des affaires, fiscalité ou encore réglementation des changes. Il comprend également une offre bancaire variée on-shore et off-shore avec un domaine d’excellence sur le commerce à l’international.

Sur le volet gestion des comptes, les opérateurs bénéficient de tarifs préférentiels pour leurs reportings et la réalisation de leurs opérations ainsi que d’une rémunération avantageuse de leur compte en dirhams convertibles.

Ils ont également accès à des financements compétitifs en termes de taux et de délai d’octroi sur les financements classiques ou plus spécifiques comme le factoring ou le leasing.

Rédaction Infomediaire.