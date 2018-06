Infomédiaire Maroc – CFG Bank et Al Barid Bank sont les meilleures banques digitales au Maroc, selon une étude de l’agence D-Rating, spécialisée en notation de la performance digitale des entreprises.

L’étude intitulée ‘‘Les banques de détails marocaines sont-elles digitales ?, 1ère en son genre pour le marché marocain, a comparé l’usage et la performance des canaux digitaux de 10 banques marocaines : Attijariwafa Bank, Al Barid Bank, Banque Populaire, BMCE Bank of Africa, BMCI, CFG Bank, CIH Bank, Crédit Agricole, Crédit du Maroc et Société Générale. Et les 2 banques consacrées dans cette étude ont été classées 1ères pour 2 critères : le web et les applications mobiles, les 2 principaux éléments de la relation client digitale, selon D-Rating.

Ainsi, dans la catégorie Web, CFG Bank a obtenu un score de 32 sur 50, suivie par BMCI (29) et CIH Bank (25). Pour les applications mobiles, c’est Al Barid Bank qui se démarque avec un score de 32 sur 50, CIH Bank arrive 2ème (29) et Attijariwafa Bank 3ème (25). A noter que CIH Bank est la seule banque à figurer dans le Top 3 des 2 classements.

Rédaction Infomédiaire