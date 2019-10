Selon une note de la Direction des études et des prévisions financières (DEPF) relevant du ministère de l’Économie, des finances et de la réforme de l’administration, concernant les financement des opérations immobilières, l’encours des crédits accordés au secteur immobilier s’est accru de 3% au terme des huit premiers mois de 2019, à près de 274 milliards de dirhams (MMDH), après une augmentation de 4,1% un an auparavant.

Cette progression s’est nourrie du maintien de la bonne tenue des crédits alloués à l’habitat (+4,5% après +4,3%), allégée par le recul des crédits accordés à la promotion immobilière de 0,8% (après +1,8%), précise la DEPF.