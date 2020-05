Sheikh Saleh Abdellah Kamel, Président Fondateur et Président du Conseil d’Administration d’Al Baraka Banking Group (actionnaire de BTI Bank . hauteur de 49%), est décédé le lundi 18 mai 2020 suite d’une maladie soudaine.

Sheikh Saleh Abdellah Kamel, que Dieu l’ait en Sa sainte miséricorde, était un leader du secteur de la banque islamique et participative. Gr.ce . son investissement personnel et professionnel, cette activité s’est rapidement développée au sein de plusieurs pays musulmans. Le défunt jouissait également d’une réputation mondiale en tant qu’expert et ardent défenseur de la philosophie de l’économie islamique. En outre, il était également connu pour ses oeuvres philanthropiques et sa contribution au développement de plusieurs communautés vulnérables dans le monde.

Sheikh Saleh Abdellah Kamel .tait Pr.sident du conseil d’administration du Groupe cinquantenaire Dallah Al Baraka, un des plus grands groupes d’affaires en Arabie Saoudite. Il a .galement fond. le groupe Al Baraka d’Investissement et de D.veloppement, soci.t. anonyme constitu.e de plusieurs banques et institutions financi.res participatives ainsi que d’autres entreprises aux activit.s diverses dans le monde.

En plus de sa présidence des conseils d’administration de plusieurs sociétés appartenant au Groupe Dallah Al Baraka, Sheikh Saleh Abdellah Kamel, que Dieu l’ait en Sa sainte miséricorde, participait également . d’autres conseils d’administration afférents . plusieurs associations et institutions sociales, caritatives et culturelles, telles que l’Institut du Monde Arabe, la Fondation du Roi Abdulaziz pour le soutien . l’innovation, le Fonds de Solidarité Islamique et l’Académie Arabe de Financement et d’Investissement.

Par ailleurs, Sheikh Saleh Abdellah Kamel était aussi Président de la Chambre Islamique du Commerce, d’Industrie et d’Agriculture, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Jeddah et Président du Conseil Général des Banques et Institutions Financières Islamiques. Il était également membre du Conseil Consultatif du Président de la Banque Islamique de Développement.

En cette triste occasion, Adnan Ahmed Youssef, Président exécutif et membre du conseil d’administration d’Al Baraka Banking Group et Président du conseil d’administration de BTI Bank, a déclaré : “ Notre guide et notre première source d’inspiration nous a quitté aujourd’hui. C’est avec une incommensurable tristesse que notre groupe et ses filiales avons appris le décès de notre dirigeant. Nous lui avions d’ores et déjà promis que nous continuerons à déployer les efforts qu’il avait fournis au service des communautés. Nous continuerons de soutenir leur essor selon les règles de la Charia Islamique en matière d’investissement des capitaux en faveur du développement de la planète et de l’humanité ”.

En hommage à sa participation dans le développement économique et la création d’emploi, Sheikh Saleh Abdellah Kamel, que Dieu l’ait en Sa sainte miséricorde, avait obtenu de nombreux prix, notamment la m.daille de l’Indépendance Jordanienne, la Médaille du Roi Abdulaziz- Arabie Saoudite, le Ouissam Alaouite- Maroc, le Prix Royal du Financement Islamique-Malaisie, ainsi que le Prix de la Banque Islamique du Développement.

En cette triste occasion, les membres du Conseil d’Administration d’Al Baraka Banking Group, le Président exécutif du Groupe ainsi que l’ensemble des membres des conseils d’administration des filiales du Groupe et leurs collaborateurs, s’associent ensemble pour exprimer leurs condoléances les plus sincères . sa famille, tout en implorant que Le Tout-Puissant puisse l’accueillir en Sa sainte miséricorde.

Propos du défunt :

“ Le but de l’existence de l’homme sur terre, et par ordre d’Allah, est de la construire, de l’embellir, et de la développer. C’est pour cela que l’Homme existe, pour accomplir le bien au service de l’Autre. Et c’est ainsi que la richesse dont nous disposons appartient à Allah. ”

Sheikh Saleh Abdellah Kamel (1941-2020)