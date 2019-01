Infomédiaire Maroc – Le célèbre quotidien économique britannique « The Financial Times » a publié récemment des articles mettant en avant la pertinence de la stratégie des banques marocaines en Afrique subsaharienne.

On apprend ainsi que les revenus internationaux du Groupe Banque centrale populaire (BCP) ont augmenté de 800% entre 2009 et 2017, passant de moins de 3,6% des ventes du Groupe à près de 20%, et dans l’objectif de porter ce chiffre à 30% d’ici à 2020.

Dans le même temps, Attijariwafa Bank a augmenté sa part des revenus à l’international de 15% à 33% au cours de la même période.

Les deux groupes envisagent de nouveaux marchés, ajoute la même source. La BCP a récemment acheté une banque mauricienne et est en train de racheter quatre entreprises au Cameroun, à Madagascar, en Tunisie et au Congo.

Pour sa part, Attijariwafa Bank a réalisé en 2017 sa plus importante acquisition avec la prise de contrôle de l’unité égyptienne de Barclays, d’une valeur de 500 millions de dollars, et envisage d’effectuer des achats au Rwanda, au Kenya et en Ethiopie, entre autres.

Rédaction Infomédiaire