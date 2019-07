BTI Bank accueille la 27ème édition du Group Strategic Meeting d’Al Baraka Banking Group (ABG) ces 3 et 4 juillet 2019 à Casablanca. La conférence est présidée par Seikh Saleh, Président du conseil d’administration ainsi que par le Président Directeur Général du groupe Adnan Ahmed Yousif. Cet événement de portée internationale rassemble l’ensemble des directeurs généraux des filiales d’Al Baraka Banking Group à travers le monde.

Organisée semestriellement, cette réunion au sommet intervient dans le cadre de la stratégie du groupe bancaire visant à renforcer son positionnement de leader et son statut de pionnier dans le secteur financier participatif aux niveaux régional et global. Les membres des différents directoires y évaluent les diverses initiatives stratégiques mises en place par le groupe. Ils établissent ensuite un plan d’action pour le deuxième semestre 2019 et au-delà, qui sera décliné et adapté localement pour chacune des filiales.

En organisant cet événement, BTI Bank ambitionne de promouvoir l’investissement financier au Maroc et de souligner le développement du marché participatif dans le Royaume auprès des plus hautes instances du Groupe. En vue d’enrichir les différentes réunions et débats organisés, l’événement accueille des experts économiques et financiers de la place.

Mohamed Maarouf, Directeur Général de BTI Bank, se déclare à ce sujet « honoré par la mission organisationnelle attribuée à BTI Bank. Une mission d’autant plus cruciale à l’approche du nouvel exercice 2020 et des différents défis qui s’y présenteront tant localement qu’à l’échelle mondiale. L’appui du groupe et ses remontées d’expérience de ses différentes implantations dans des dispositions similaires à la nôtre se révèlent particulièrement précieux et instructifs. L’organisation de cette convention stratégique au Maroc n’est d’ailleurs pas anodine et souligne l’importance et l’intérêt croissants accordés à cette partie du continent ».

Poursuivant son incursion réussie dans le paysage bancaire participatif marocain, BTI Bank s’appuie ainsi sur l’expérience de ses fondateurs, BMCE Bank Of Africa et Al Baraka Banking

Group, pour continuer d’accroître sa compétitivité, de se conformer aux meilleures normes de gouvernance et d’entériner une numérisation intelligente de ses processus et activités. Cette synergie avec sa maison-mère permet en outre à BTI Bank de se développer à un rythme soutenu depuis son lancement en 2017 au gré d’une stratégie commerciale articulée autour de la proximité client et de produits participatifs personnalisés.