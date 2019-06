Umnia Bank a annoncé la signature du premier contrat de Dépôt d’Investissement en date du 12 juin 2019.

Ce nouveau produit de placement vient compléter l’offre de Umnia bank et asseoir sa position de banque Universelle de référence répondant ainsi à la forte demande de la clientèle qui aspire à une épargne productive, indique la banque dans un communiqué.

Le fonctionnement du dépôt d’investissement, basé sur les principes de la Mudaraba où le client agit en tant qu’investisseur et la banque en tant que gestionnaire, s’adresse aux clients particuliers, professionnels et entreprises ayant une épargne qu’ils veulent faire fructifier de manière responsable et conforme aux avis du Comité Chariaa pour la Finance Participative, explique-t-on de même source.

Les Dépôts d’Investissement contribuent à l’émergence d’une épargne éthique qui participe au développement de l’économie nationale à travers le portefeuille de financement de la banque, souligne la mêmes source, ajoutant que le rendement du portefeuille est ainsi partagé entre les clients et la banque selon une répartition arrêtée d’un commun accord au moment de la signature du contrat.

Le communiqué fait savoir en outre que des vidéos pédagogiques sont disponibles sur le site www.umniabank.ma, tandis que le Centre de Relation Clients (joignable au 0522646264) ainsi que les agences de Umnia Bank présentes sur tout le Royaume sont à la disposition des clients pour répondre à toutes leurs questions.