Infomediaire Afrique – La banque française Société Générale, présente dans 19 pays du continent, annonce un accord avec le groupe sud-africain Absa, à l’empreinte très complémentaire, en vue de proposer « une offre panafricaine de services bancaires à destination des grands clients ».

« Ce partenariat s’appuiera sur la complémentarité géographique et les forces conjuguées de Société Générale et d’Absa pour renforcer leurs savoir-faire et proposer une gamme étendue de produits et de services bancaires aux grandes entreprises et institutions financières, domestiques et internationales, opérant en Afrique. Cet accord va également permettre aux deux établissements d’accroître leur couverture clients au-delà de leurs marchés traditionnels en déployant cette offre plus large de services financiers à travers 27 pays d’Afrique » expliquent les groupes dans un communiqué commun.

Cet accord commercial est non exclusif mais portera au fil du temps sur « de nouveaux services et produits complémentaires ». La Société Générale, qui est une banque de détail avec des réseaux d’agences en Afrique, va surtout s’appuyer sur ses activités de banque de financement et d’investissement dans cet accord : elle a d’ailleurs créé une plateforme spécialisée dans les financements structurés à Abidjan, pour les grands projets d’infrastructures qui se déploient partout en Afrique sub-saharienne.

