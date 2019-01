Infomediaire Maroc – La Bourse de Casablanca a terminé ses échanges en hausse vendredi, favorisée principalement par les secteurs du « Pétrole et gaz », du » Bâtiment et matériaux de construction » ainsi que celui des « banques ».

A la cloche finale, le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, s’est apprécié de 0,07% à 11.202,72 points, et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, a gagné 0,11% à 9.099,26 points.

Quant aux indices internationaux, le FTSE CSE Morocco 15 a abandonné 0,08% à 10.040,68 points, tandis que le FTSE Morocco All-Liquid a pris 0,16% à 9.615,69 points.

S’agissant de l’indice de référence environnement, social et gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10 », il a cédé 0,16% à 894,61 points.

Sur le plan sectoriel, le compartiment du « Pétrole et gaz » a clôturé en hausse de 5,73%, meilleure performance sectorielle, grâce à la bonne tenue de ses deux titres Afriquia Gaz (+7,73%) et Total Maroc (1,90%).

Le secteur du « Bâtiment et matériaux de construction » a terminé dans le vert (1,85%), les hausses de Ciments du Maroc (5,93%) et LafargeHolcim Maroc (0,18%) ayant compensé les replis de Sonasid (-1,39%), Colorado (-0,82%) et Jet Contractors (-0,15%). Dans le même sillage, les secteurs d’Agroalimentaire / production », des « Banques », des « Boissons » et d' »Electricité » ont clôturé en hausses respectives de 0,37%, 0,06%, 0,04% et de 0,02%. Du côté des baisses, le repli entre autres des secteurs du « Chimie » (-4,17%), des « Distributeurs » (-2,99), de « Participation et Promotion immobilière » (-2,02%), des « Télécommunications » (-0,57%), a nettement pesé sur la tendance, ce qui a ralenti la hausse de l’indice général.

Dans la foulée, le volume global des échanges de titres a dépassé les 157,26 millions de dirhams (MDH), entièrement réalisé sur le marché central et dominé par les transactions portant sur les valeurs : Lesieur Cristal (39,41 MDH), BCP (17,65 MDH), Cosumar (17,09 MDH) et Managem (16,03 MDH).

Pour sa part, la capitalisation boursière s’est chiffrée à près de 577,54 milliards de dirhams.

Les plus fortes hausses ont été réalisées par Afriquia Gaz (+7,73% à 3.233 DH), Ciments Du Maroc (+5,93% à 1.590 DH), Total Maroc (+1,90% à 1.021 DH), Atlanta (+1,36% à 58,99 DH) et BCP (+0,73% à 275 DH).

Les plus fortes baisses ont été accusées par AFMA (-9,90% à 883 DH), Promopharm S.A (-8,42% à 861 DH), Disway (-6,30% à 267 DH), Eqdom (-5,85% à 998 DH) et S.M Monétique (-5,54% à 255,05 DH).

Rédaction Infomediaire.