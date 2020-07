Une banque en ligne avec plusieurs promesses et un enjeu phare, celui de servir le client à distance en lui assurant autonomie, simplicité et sécurité. Ce nouveau modèle relationnel se matérialise par le biais d’une agence virtuelle offrant un service d’accueil, d’écoute et de conseils sur de larges plages horaires.

Ce nouveau modèle relationnel s’appuie sur une offre de service omnicanal, qui parie sur une meilleure proximité relationnelle entre le client et sa banque, grâce à l’accompagnement personnalisé prodigué par une équipe de télébanquiers, qui demeure joignable sur des horaires étendus jusqu’à 20h30.

Avec SoGé, Société Générale Maroc consolide ainsi sa proximité relationnelle et son positionnement de banque digitale et innovante, à l’écoute des attentes de ses clients.

La banque entend aussi contribuer humblement au bien-être des Marocains, plusieurs études ayant en effet démontré une corrélation directe entre le taux de bancarisation et l’amélioration des conditions socio-économiques des populations – notamment à travers une meilleure gestion de leurs finances et un accès étendu à une gamme de produits et services bancaires.

SoGé, avec son offre “Liberté” propose la banque gratuite pour tous « sous condition d’utilisation » SoGé complète de manière innovante la gamme de services de Société Générale Maroc, en répondant à un besoin accru des clients en termes d’autonomie, d’accompagnement personnalisé et de tarification adaptée. En effet, SoGé, avec son offre « Liberté », est la première offre bancaire au Maroc qui propose l’essentiel de la « banque au quotidien » à distance et sans conditions d’âge ni de revenus.

Cette offre de produits et services évoluera avec le temps, tenant compte des besoins des clients, notamment à travers une offre d’équipement sur mesure qui sera également totalement dématérialisée. Le client SoGé dispose d’une totale autonomie pour activer ces services complémentaires, qui sont facturés uniquement à l’usage.

Les Principales caractéristiques de la solution SoGé

– Accessible, exclusivement en ligne via la plateforme https://soge.sgmaroc.com, l’offre est ouverte aux Marocains et aux résidents étrangers au Maroc.

– Abonnement à l’application mobile Société Générale Maroc.

– Process d’identification sécurisé grâce à l’innovation de l’application biométrique « SoGé Scan », qui permet aux prospects de s’authentifier en transmettant un selfie ainsi qu’une photographie de leur CIN.

Ce qui leur octroie la possibilité d’ouvrir un compte gratuit sans aucun passage en agence. La signature des contrats est également remplacée par une validation par e-mail.

– Ouverture d’un compte-chèque en dirhams et/ou en dirhams convertibles.

– Carte bancaire nationale (Visa classique, sans contact).

n Principales caractéristiques de SoGé – Formule Liberté

– Envoi de la carte bancaire et du code confidentiel à domicile.

– Gestion souple et optimisée du temps : le client peut réaliser l’ensemble de ses opérations courantes à

distance, via les canaux de la Banque (Espaces Libre-Service, automates bancaires, application mobile).

– Tarification différenciée à partir de 0 DH TTC et accès gratuit aux services bancaires de base, sous l’unique condition d’effectuer au moins une opération de paiement par mois, par carte ou via l’application mobile.

– Une offre de produits simple et transparente – Pay As You Go : les services complémentaires sont facturés uniquement lors de leur utilisation par le client et ce, conformément à une grille tarifaire propre à ce nouveau modèle relationnel.

– Accompagnement personnalisé via le numéro dédié 2288 : mise en place d’un numéro court spécialement dédié à la clientèle SoGé, joignable du lundi au vendredi de 8h à 20h30, ainsi que le samedi de 10h à 18h.

Un projet innovant et une démarche agile 100% orientée client

3 étapes rapides pour ouvrir un compte SoGé en toute sécurité, 100% en ligne SoGé permet aux clients de bénéficier d’offres exclusives à distance et de se faire accompagner par un télébanquier sur l’ensemble de notre gamme de produits et services.

Ouverture de compte simple, rapide et sécurisée, en 3 étapes :

1 Je crée mon profil SoGé en renseignant un formulaire express sur : https://soge.sgmaroc.com

2 Je m’identifie de manière sécurisée en téléchargeant l’application « SoGé Scan »

3 Mon compte sécurisé est activé en quelques minutes, je gère mon argent à distance et en temps réel, via mon application mobile Société Générale Maroc et reçois ma carte et mon code confidentiel à domicile quelques jours plus tard.