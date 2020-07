Depuis maintenant un an, AFMA a réuni des experts du digital pour accélérer sa transformation et mieux servir ses clients. Ces consultants venus d’HEC Paris, Google, 42, Harvard et autres grandes institutions ont travaillé à l’élaboration de la stratégie digitale d’AFMA sur les 5 prochaines années.

Plusieurs projets digitaux d’envergure ont vu le jour notamment dans le domaine de l’assurance maladie. Le numéro 1 du courtage en assurance au Maroc fait désormais figure de référence dans le digital en améliorant sensiblement le parcours client, l’accès à l’information et le traitement des dossiers.