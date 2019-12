Le secteur postal joue un rôle clé dans le développement socio-économique au Maroc, a indiqué, mercredi au Caire, Amine Touimi Benjelloun, Directeur général de Barid Al Maghrib.

S’exprimant lors du 10ème forum africain de la poste, Benjelloun a souligné que le secteur de la poste contribue à la mise en œuvre des stratégies de développement au niveau national, notant que le Royaume a lancé plusieurs programmes innovants visant à moderniser ce secteur pour accompagner la technologie de communication numérique.

Et d’ajouter qu’afin d’accompagner la transformation des services postaux dans le monde, Barid Al Maghrib a connu un développement remarquable au cours des deux dernières décennies, à travers le lancement de services proches des besoins du citoyen et l’implication dans le processus de numérisation initié par l’Etat.

Il s’agit aussi de la garantie de services bancaires et de correspondances, ainsi que l’élargissement du réseau postal national et le renforcement de sa présence sur tout le territoire national, a-t-il poursuivi, relevant que la stratégie de Barid Al Maghrib repose sur l’intégration des technologies modernes dans tous les services fournis aux citoyens et ce, dans le respect des normes internationales de qualité et la conciliation de la mission du service public et de la concurrence du marché.

Dans le cadre de ses efforts d’intégration financière au niveau national, Barid Al Maghrib a créé la filiale, « Barid Bank », en juin 2010, renforçant ainsi l’ensemble de la mission de service de la société mère au profit des citoyens.

En ce qui concerne le commerce électronique, Benjelloun a indiqué que Barid Al Maghrib est impliqué dans le chantier numérique en adoptant une approche qualitative et innovante pour répondre à la demande croissante des clients