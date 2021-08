Les agences de Barid Cash et d’Al Barid Bank entameront progressivement, à partir du 9 août, la réception des dossiers de renouvellement des permis de conduire et d’obtention de duplicata, a annoncé l’Agence nationale de la sécurité routière (NARSA).

Cette démarche sera déployée de façon progressive et concernera dans une première étape 72 agences Barid Cash et Barid Bank, affirme la NARSA dans un communiqué, précisant que l’opération sera lancée à Casablanca dès le 9 août, puis élargie, une semaine après, à la région de Rabat-Salé-Kénitra, avant d’être généralisée à partir du 1er septembre à l’ensemble des régions du Royaume.

Le lancement de cette opération s’inscrit dans le cadre de la mise en application progressive de la convention de partenariat et de coopération, signée le 1er juin dernier entre la NARSA, Al Barid Bank et Barid Cash, en vue de faciliter aux citoyens le dépôt des dossiers de permis de conduire et des cartes grises, sans devoir se déplacer aux centres d’enregistrement de véhicules.

La liste des agences concernées est disponible sur les sites web de la NARSA, de Barid Cash et d’Al Barid Bank, ainsi qu’au niveau des services provinciaux de l’Agence, a-t-on souligné de même source, relevant que les usagers peuvent choisir les agences les plus proches de leur lieux de résidence, afin de déposer leurs dossiers sans prise de rendez-vous et ce, de 9H00 à 20H00. Le document demandé sera, ensuite, retiré au niveau de l’agence de dépôt.

Les usagers ont la possibilité de suivre la situation de leur dossier sur internet et recevront des SMS leur indiquant l’évolution du traitement de leur demande, a poursuivi la NARSA, appelant au respect des mesures de prévention en vigueur lors de l’accès aux agences concernées.