La star de la NBA et légende des Los Angeles Lakers, Kobe Bryant, mort dans un accident d’hélicoptère fin janvier dernier, sera intronisé à titre posthume cette année au “Hall of Fame”, le panthéon du basketball américain, rapportent les médias US.

Bryant, disparue à 41 ans dans un crash qui a également coûté la vie à sa fille de 13 ans Gianna et sept autres personnes, figure parmi les neuf figures de la promotion 2020, dont l’ancien joueur des San Antonio Spurs, Tim Duncan (43 ans), cinq fois titré en NBA, et Kevin Garnett, champion en 2008 avec les Boston Celtics.

“C’est un accomplissement et un honneur incroyable, nous sommes extrêmement fiers de lui”, a réagi l’épouse du défunt basketteur, Vanessa. “Chaque étape dans sa carrière d’athlète a été un tremplin pour être (au Hall of Fame)”, a-t-elle dit, citée par les médias.