Le Maghreb Association Sportive (MAS), section basketball a organisé, jeudi à Fès, une rencontre de communication durant laquelle il a présenté sa nouvelle stratégie et son plan d’action pour redorer l’image du club sur les plans national et continental.

Cette rencontre a été l’occasion pour le nouveau bureau de décliner, devant les représentants de la presse locale et régionale, certains axes stratégiques et les objectifs fixés à court, moyen et long terme.

Il a été procédé, également, à la présentation de la composition du bureau dirigeant présidé par Mohamed Yassine El Kandri et les quinze joueurs du club dont plusieurs ont été recrutés aux USA.

Le club aspire, selon ses dirigeants, à se maintenir dans le championnat d’élite en accordant plus d’attention à l’école du club, qui constitue une pépinière pour la première équipe et dont plusieurs joueurs ont intégré des championnats étrangers.

Le président du club, Mohamed Yassine El Kandri, a indiqué que le nouveau bureau a procédé, depuis son élection, à la mise en place d’une stratégie et un plan d’action pour garantir la continuité et redorer l’image du basketball à Fès.

Le bureau dirigeant est déterminé à appuyer et renforcer l’infrastructure de l’école du club qui constitue une véritable pépinière de talents dans ce sport au niveau de Fès, a-t-il fait savoir.

Le Maghreb de Fès (section basketball) compte à son actif un riche palmarès aux échelons national et continental. Au niveau africain, il a remporté la Coupe d’Afrique des clubs champions (1998) et la Coupe d’Afrique des vainqueurs de Coupe (1996). Il a également remporté le championnat national en 1996, 1997, 1998, 2003 et 2007.