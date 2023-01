Créée en 2022 par la start-up Good Fellows, à l’initiative du réalisateur Nabil Ayouch et de Ali’n’Productions, la plateforme de cinéma Aflamin est la première plateforme au Maroc à accueillir le My French Film Festival, premier festival en ligne de films francophones.

La plateforme annonce que ses abonnés pourront accéder à l’ensemble des 29 films du festival (12 longs-métrages et 17 courts-métrages), du 13 janvier au 13 février 2023, en plus des films déjà disponibles de manière permanente dans le catalogue. Les 12 longs-métrages de la sélection pourront également être visionnés hors abonnement, avec la possibilité de les louer à l’unité pour 72 h.

Les films seront disponibles pendant toute cette période en VOD (vidéo à la demande), en numérique HD, en version originale avec un sous-titrage au choix en arabe, en français ou en anglais, via le site web www.aflamin.com ou sur les applications Smartphone (Android et Apple), sur Smart TV Android, et très prochainement via l’application Smart TV Samsung.

La programmation du My French Film Festival sera publiée et commentée sur les pages de réseaux sociaux d’Aflamin, et animée par des jeux-concours à partir du 9 janvier 2023 et tout au long de l’évènement, sur Instagram, Facebook et YouTube. C’est également une programmation paritaire, puisque 16 films sur 29 sont réalisés par des femmes ou en mixité. Ces films seront programmés, au même moment, dans 12 langues, dans plus de 200 pays et par plus de 70 plateformes de cinéma du monde entier, dont Aflamin, qui accueille le festival pour la 1re fois au Maroc.

Soulignons que la sélection des films a été dévoilée depuis Paris le 5 janvier dans le cadre d’une conférence de presse. Elle s’organise autour de 6 thématiques :

Doing It Their Way – Des personnages qui résistent avec panache à l’absurdité et à la précarité de notre monde;

Le Monde après nous – Long-métrage en compétition de Louda Ben Salah-Cazanas (Comédie dramatique, France, 2021);

Oranges sanguines – Long-métrage en compétition de Jean-Christophe Meurisse (Comédie noire, France, 2021);

Rien à foutre – Long-métrage en compétition de Julie Lecoustre & Emmanuel Marre (Comédie dramatique, Belgique, 2020);

Cataracte – Court-métrage en compétition de Faustine Crespy & Laetitia de Montalembert (Comédie dramatique, France, 2020);

Le Roi David – Court-métrage en compétition de Lila Pinell (Comédie dramatique, France, 2021);

France Has Got Talent – Jouer, créer, performer, écrire… Impossible n’est pas français !;

Entre les vagues – Long-métrage en compétition de Anaïs Volpé (Comédie dramatique, France, 2021);

Les Magnétiques – Long-métrage en compétition de Vincent Maël Cardona (Comédie dramatique, France, 2021);

Paloma – Court-métrage en compétition de Hugo Bardin (Drame, France, 2021);

Partir un jour – Court-métrage en compétition de Amélie Bonnin (Comédie musicale, France, 2021);

Kids Turned Out Fine L’expérience du désir, de l’exil, du danger et des pulsions, autant d’initiations qui signent la perte de l’innocence;

Petite nature – Long-métrage en compétition de Samuel Theis (Drame, France, 2021);

La Traversée – Long-métrage en compétition de Florence Miailhe (Animation, France, 2020);

Marianne – Court-métrage en compétition de Julien Gaspar-Oliveri (Drame, France, 2021);

Nous n’irons plus en haut – Court-métrage en compétition de Simon Helloco (Drame, France, 2021);

Titan – Court-métrage en compétition de Valéry Carnoy (Drame, Belgique, 2021);

Under Your Spell – La séduction sous toutes ses coutures, des années 80 à l’Anatolie, de l’inhibition à l’expérience de la sauvagerie;

À nos amours – Long-métrage hors compétition de Maurice Pialat (Comédie dramatique, France, 1983);

Une histoire d’amour et de désir – Long-métrage en compétition de Leyla Bouzid (Romance, France, 2021);

Que la bête monte – Court-métrage en compétition de Marthe Sébille (Drame, France, 2021);

Une femme à la mer – Court-métrage en compétition de Céline Baril (Drame, France, 2022);

Faces + Places – Quand les lieux dictent nos identités… à moins que ce soit ceux qui les habitent qui leur confèrent une âme;

À propos de Joan – Long-métrage en compétition de Laurent Larivière (Drame, France, 2021);

Bootlegger – Long-métrage hors compétition de Caroline Monnet (Drame, Canada, 2021);

Nous – Long-métrage en compétition de Alice Diop (Documentaire, France, 2021);

Belle River – Court-métrage hors compétition de Guillaume Fournier, Samuel Matteau & Yannick Nolin (Documentaire, Canada, 2022);

Laissé inachevé à Tokyo – Court-métrage hors compétition de Olivier Assayas (Film noir, France, 1983);

Malmousque – Court-métrage en compétition de Dorothée Sebbagh (Comédie, France, 2021);

Enjoy the Silence – Quand les mots sont triviaux, plongez dans le silence !;

Anxious Body – Court-métrage hors compétition de Yoriko Mizushiri (Animation sans dialogues, France, 2021);

Histoire pour 2 trompettes – Court-métrage hors compétition de Amandine Meyer (Animation sans dialogues, France, 2021);

Nuisibles – Court-métrage hors compétition de Juliette Laboria (Animation sans dialogues, France, 2021);

Please Don’t Touch! – Court-métrage hors compétition de Capucine Gougelet (Animation sans dialogues, France, 2020);

Ronde de nuit – Court-métrage hors compétition de Julien Regnard (Animation sans dialogues, France, 2020).

Un Jury international se réunit durant le festival pour élire le long-métrage qui remportera une dotation destinée au réalisateur, au producteur et à l’exportateur.

Les membres du Jury international : Emily Atef (réalisatrice franco-iranienne) / Chie Hayakawa (réalisatrice japonaise) / Juho Kuosmanen (réalisateur finlandais) / Sergei Loznitsa (réalisateur ukrainien) / Albert Serra (réalisateur espagnol).

Des Prix de la presse internationale seront remis par un jury composé de journalistes étrangers. Cette année : Foteini Alevra, Athens Voice (Grèce), Émilie Gambade, Maverick Life (Afrique du Sud), Kong Rithdee, The Bangkok Post (Thaïlande), Marcelo Stiletano, La Nación (Argentine), Aramide Tinubu, journaliste freelance (États-Unis), Larisa Turea, Timpul (Moldavie), Albert Zagt, journaliste freelance (Pays-Bas) se réuniront durant le festival pour choisir les long-métrage et court-métrage lauréats.

Le public est également invité à voter pour ses longs et courts-métrages préférés, sur le site du festival. Le Prix du Jury et les Prix de la presse internationale seront annoncés le 10 février 2023 et les Prix du public seront annoncés à l’issue du festival, le 14 février 2023. Le Grand Prix du Jury et les Prix de la presse internationale seront dévoilés le 10 février 2023. Les Prix du public seront annoncés à l’issue du festival.