Les professionnels du secteur du bâtiment, de l’immobilier et de l’aménagement ont affirmé, mardi, leur engagement dans le cadre de la mobilisation nationale visant un redémarrage progressif et sécurisé des chantiers.

Il s’agit du groupe Al Omrane, la Fédération des agences urbaines du Maroc Majal, la Fédération marocaine des essais et du contrôle (FEDEC), la Fédération nationale des promoteurs immobiliers (FNPI), l’Ordre national des architectes (CNOA), l’Ordre national des ingénieurs géomètres topographes (ONIGT), l’Ordre national des notaires du Maroc (CNONM), l’Agence nationale pour la rénovation urbaine et la réhabilitation des bâtiments menaçant ruine et le programme de valorisation durable des Ksour et Kasbah, indique un communiqué du ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville.

Ils s’engagent également à sensibiliser tous leurs salariés et affiliés à l’adoption des mesures sanitaires stipulées dans le guide élaboré par le ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville, en concertation avec les professionnels du bâtiment et de la construction.

“Conscients des enjeux et des risques, les donneurs d’ordre veilleront à l’application des mesures sanitaires édictées aussi bien par ce guide, que celles définies par les ministères de la Santé et du Travail et de l’insertion professionnelle”, indique le ministère dans un communiqué, ajoutant que les professionnels du secteur du bâtiment, de l’immobilier et de l’aménagement saluent et adhèrent à l’ensemble de efforts déployés par le ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville et réitèrent l’engagement de leurs membres pour la lutte contre la pandémie COVID-19.