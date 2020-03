Le 10, 11 et 12 avril 2020, le Maroc abritera la première édition du Tournoi International Hermès (Beach-Volleyball dames). Organisé par la Fédération Royale Marocaine de Volley-Ball et le PGH La Palmeraie Polo & Sports Club, ce rendez-vous sportif exceptionnel dont l’accès aux matchs est ouvert aux amateurs de ce sport mais aussi au grand public, accueillera des équipes venues des quatre coins du monde dans les environs de la ville d’Assilah.

12 pays de 3 continents (Maroc, France, Espagne, Angleterre, Allemagne, Etats-Unis, Suisse, Hollande, République Tchèque, Brésil, Kenya, Mozambique) y seront représentés, pour la plupart, avec deux équipes. Il s’agit là d’une nouvelle occasion pour confirmer la place du Maroc sur la carte des plus grands organisateurs du grand Championnat de Beach-Volley à l’échelle internationale.

En marge de cette manifestation, PGH La Palmeraie Polo & Sports Club et la Fédération Royale Marocaine de Volley-Ball profiteront de cette occasion pour proposer un programme sportif d’envergure dédié à la jeunesse de la région d’Assilah-Tanger.

En effet, plus de 1000 jeunes entre 12 et 16 ans de Tanger, Assilah, Larache et régions seront pris en charge pour assister à cette première édition.

L’objectif est de promouvoir le Beach-Volley mais aussi de renforcer le rôle du sport en tant que moteur de développement humain et économique.

Il est à souligner que ce n’est pas la première grande manifestation sportive qu’accueille notre Royaume.

Les Jeux Africains Rabat 2019, Agadir Beach-Volley Open 2018, Championnats d’Afrique de Beach-Volley 1994… Autant de grands événements organisés au Maroc, qui montrent l’importance de notre pays sur la scène internationale des amateurs et des professionnels de cette discipline littorale.

En effet, depuis sa création, la Fédération Royale Marocaine de Volley-Ball a dynamisé la présence et l’exercice du sport sur le plan national. Preuve en est la performance des équipes féminines et masculines qui représentent le Maroc dans les plus grands rendez-vous africains, arabes et internationaux. Son objectif est de maintenir le leadership marocain au niveau continental et arabe et obtenir les meilleurs résultats sur la scène internationale. En 2017 et en 2019, la sélection masculine de Beach-Volley avait obtenu les deux Championnats d’Afrique et la 2ème place aux Jeux Africains de Rabat. L’équipe féminine, quant à elle, est sélectionnée au 2ème tour qualificatif aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020.

• À propos du PGH La Palmeraie Polo & Sports Club :

Fruit de la passion pour le polo et l’amour du Maroc de Patrick GUERRAND-HERMÈS, le PGH La Palmeraie Polo & Sports Club a vu le jour en 2010 à quelques kilomètres de la ville d’Assilah, au nord du Maroc. Le club se situe entre une plage vierge, des paysages sauvages et de magnifiques dunes entre Assilah et Larache. Il se compose de trois terrains de polo, une piste d’entraînement quotidien, un club house, des paddocks, 5 terrains de Beach-Volley en plus de l’aménagement en cours d’un terrain hippique. Mais en dehors du polo, le Club vise la promotion de la région sur le plan sportif, touristique et économique. Cette destination est conçue pour devenir la destination-phare du tourisme sportif en organisant des tournois internationaux dans plusieurs disciplines.