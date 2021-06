Mohamed BENCHAABOUN, Ministre de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’Administration, a reçu, ce Mercredi 23 juin 2021, le Trophée du Ministre des Finances de l’année au niveau du continent africain.

Cette distinction a eu lieu lors de la prestigieuse cérémonie de remise des prix, organisée par les “African Banker Awards”, en marge des assemblées annuelles de la Banque Africaine de Développement.

BENCHAABOUN était parmi les lauréats de l’édition 2021 des “Trophées Africans Banker” qui célèbrent les succès des leaders de la finance et rendent hommage aux réalisations des banquiers africains.

Les organisateurs des “Africans Banker Award” estime que le Ministre marocain chargé des Finances, ‘a accompli un remarquable travail et a coordonné une réponse exemplaire à l’impact économique et social de la pandémie’. Ils ont précisé que ‘les mesures de relance budgétaire prises rapidement, ont amorti l’impact du COVID-19, et souligné que la mobilisation des ressources dans les secteurs public et privé ont permis de soutenir les moins fortunés et les populations les plus fragiles’.

Intitulé “Innovation et résilience, thèmes communs parmi les lauréats des “African Banker Awards 2021”, cet événement a voulu cette année, récompenser les institutions financières en reconnaissant leur contribution à l’économie du continent africain qui a beaucoup souffert du Covid.