Mohamed BENCHAABOUN, Ministre de l’Economie, des Finances, et de la Réforme de l’Administration, s’est entretenu lundi 24 mai 2021 par visioconférence avec Odile RENAUD-BASSO, Présidente de la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD). Cette entrevue a inauguré la première visite officielle au Royaume du Maroc de Madame RENAUD-BASSO en tant que nouvelle Présidente de la BERD.

Au cours de cette « visite virtuelle », Madame Odile RENAUD-BASSO, devra s’entretenir également avec Monsieur le Chef du Gouvernement et autres responsables du Gouvernement ainsi qu’avec des représentants du secteur privé national.

Lors de cette entrevue, BENCHAABOUN et RENAUD-BASSO, tout en se réjouissant de la qualité des relations entretenues entre le Maroc et la BERD, ont discuté des sujets d’intérêt commun dont notamment, les perspectives d’évolution de la coopération financière et technique ainsi que les relations institutionnelles entre les deux partenaires.

BENCHAABOUN a en particulier rappelé les principales priorités du Royaume du Maroc dans le contexte de la gestion de la crise sanitaire actuelle ainsi que les réformes récemment engagées relatives au Secteur Public, suite aux Hautes Orientations Royales. A cet égard, le Ministre a invité la BERD à poursuivre et à renforcer davantage son soutien au financement des secteurs privé et public au Maroc, notamment dans le cadre du plan de relance post-Covid.

BENCHAABOUN a salué, à cette occasion, la décision du Conseil des Gouverneurs de la BERD d’organiser sa 31e Assemblée annuelle, prévue en mai 2022, à Marrakech au Maroc.

Il y a lieu de rappeler que le Maroc, membre fondateur de la BERD depuis 1991, s’est vu accorder le statut de « pays bénéficiaire » des activités de la BERD en 2013. A fin 2020, le montant global du portefeuille de la Banque au Maroc, secteurs privé et public, s’élève à près de 2,9 milliards d’euros.