L’Indice des prix à la consommation (IPC) annuel moyen a enregistré, au terme de l’année 2021, une augmentation de 1,4% par rapport à l’année 2020, indique le Haut-Commissariat au Plan (HCP).

Cette hausse résulte de la hausse de l’indice des produits alimentaires de 0,8% et de celui des produits non alimentaires de 1,8%, précise le HCP dans une note sur l’IPC du mois de l’année 2021.

Les variations enregistrées pour les produits non alimentaires vont d’une baisse de 0,2% pour les «Communications» à une hausse de 5,9% pour les «Transports». Sur cette base, l’indicateur d’inflation sous-jacente aurait connu une hausse de 1,7% au cours de l’année 2021 par rapport à l’année 2020.

Pour le mois de décembre 2021, l’IPC a enregistré une hausse de 0,1% au cours du mois de décembre 2021, comparé au même mois de l’année précédente. Cette variation est le résultat de la hausse de 0,1% de l’indice des produits alimentaires et de l’indice des produits non alimentaires. Les hausses des produits alimentaires observées entre novembre et décembre 2021, concernent principalement les «Légumes» avec 4,7%, les «Huiles et graisses» avec 1,4%, le «Pain et céréales» avec 1% et le «Café, thé et cacao» avec 0,3%. En revanche, les prix ont diminué de 4,4% pour les «Fruits», de 2,3% pour les «Poissons et fruits de mer» et de 1,8% pour les «Viandes». Pour les produits non alimentaires, la baisse a concerné principalement les prix des «Carburants» de 0,8%.

Dans ces conditions, l’indicateur d’inflation sous-jacente, qui exclut les produits à prix volatiles et les produits à tarifs publics, aurait connu une hausse de 0,3% au cours du mois de décembre 2021 par rapport au mois précédent, souligne le HCP.

Par répartition géographique, le HCP fait savoir que les hausses les plus importantes de l’IPC annuel ont été enregistrées à Beni-Mellal avec 2,0%, à Casablanca avec 1,9%, à Settat avec 1,7%, à Marrakech et Safi avec 1,6%, à Errachidia avec 1,5%, à Meknès avec 1,4% et à Kénitra, Rabat, Tanger et Al-hoceima avec 1,3%.