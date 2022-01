Cisco a reconfirmé la certification GOLD de CBI pour la 9ème année consécutive. Cette certification ‘‘est une reconnaissance de la conformité aux exigences les plus strictes de Cisco en matière de compétences, d’assistance, de support et de satisfaction client’’, explique CBI dans un message parvenu à Infomédiaire Maroc.

‘‘Ceci confirme l’expertise dans l’accompagnement des clients dans les environnements technologiques du réseau, du datacenter, de la sécurité et de la collaboration. Il atteste du savoir-faire de CBI et démontre sa capacité à la fois d’intégrer, de supporter, d’exploiter les solutions Cisco et de gérer des projets structurants basés sur ces technologies’’, ajoute la même source.

‘‘Grâce aux solutions que nous mettons au point avec Cisco & grâce à l’intégration des services Cisco Lifecycle à nos offres, nos clients bénéficient de synergies extrêmement performantes, gagnent en rentabilité & se différencient sur le marché’’, conclut CBI.