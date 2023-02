Le Centre régional d’investissement (CRI) Béni Mellal-Khénifra a organisé, mercredi à Béni Mellal, le 1er colloque régional sur l’investissement diasporique sur le thème « la mise en œuvre du nouveau modèle de développement sur le plan régional dans son volet relatif aux investissements des Marocains du monde ».

Ce colloque, organisé en partenariat avec le projet Déploiement des politiques migratoires au niveau régional (DEPOMI), financé par l’Union européenne et conduit par l’Agence belge de développement (Enabel), a connu la participation de plusieurs institutions qui s’intéressent aux investissements des membres de la communauté marocaine à l’étranger.

Cette rencontre a été l’occasion pour les différents acteurs de la région notamment la Wilaya de la région Béni Mellal-Khénifra, le Conseil régional, Enabel, le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, la CGEM, l’université Sultan Moulay Slimane et la CCIS Béni Mellal-Khénifra, d’engager la réflexion sur le processus d’accompagnement des besoins des investisseurs marocains résidents à l’étranger pour leur permettre de développer des projets au niveau de la région Béni Mellal-Khénifra..

L’accent a été mis aussi sur les moyens d’améliorer les services offerts aux investisseurs en vue de formuler des propositions à même d’enrichir l’étude relative à la mise en œuvre du programme « Izdihar MDM ».

Ouvrant les travaux de ce colloque, le directeur général par intérim du CRI Béni Mellal-Khénifra, Adil Azmi, a affirmé que le but visé à travers cette rencontre est d’associer tous les intervenants et les forces vives de la région au débat, à la réflexion et aux efforts visant à renforcer l’implication des MRE dans le processus du développement local et la dynamique entrepreneuriale et d’investissement.

Ce colloque s’inscrit dans le cadre de l’étude concernant la mise en œuvre du programme d’accompagnement des investisseurs et des porteurs de projets issus de la communauté marocaine à l’étranger « Izdihar MDM » qui a été lancée au début du mois de janvier par le CRI Béni Mellal-Khénifra, a-t-il fait savoir.

Pour sa part, le directeur du Pôle impulsion économique et offre territoriale au CRI Béni Mellal-Khénifra, Nawfal Hammoumi, a indiqué que cette rencontre a rassemblé les différents acteurs concernés par l’accompagnement des investissements dans l’objectif d’approfondir le débat autour des aspects ayant trait à l’investissement des MRE, soulignant les efforts consentis et les différentes initiatives mises en œuvre par le CRI pour développer les investissements des Marocains du monde au niveau de la région.

Hammoumi a également mis en avant toute l’importance et l’intérêt grandissant accordés par le CRI aux Marocains résidant à l’étranger, dans le cadre de la mise en œuvre des Hautes Orientations royales contenues dans le Discours de SM le Roi Mohammed VI à l’occasion de 69e anniversaire de la Révolution du Roi et du peuple, notant que ce colloque est un nouveau jalon qui vient consolider les actions menées par les différents acteurs de la région dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions et des recommandations du nouveau modèle de développement.

De son côté, Khalid El Morabit, chargée de mission auprès du président du Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME), a salué les efforts déployés en faveur de la promotion des investissements des MRE au niveau de la région Béni Mellal-Khénifra, expliquant que le Conseil a pris part à ce colloque pour contribuer en compagnie des différents acteurs à la mise en œuvre des Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI au niveau local et pour assurer un déploiement optimal du programme « Izdihar MDM », qui est un dispositif d’accompagnement dédié aux membres de la communauté marocaine résidant à l’étranger souhaitant investir dans la région.

Quant à Abderrahmane El Bhioui, conseiller stratégique du projet DEPOMI, il a relevé que ce colloque a planché sur une série de thématiques notamment l’offre d’accompagnement au profit des Marocains du Monde, formant le vœu que les recommandations et les conclusions issues de cette rencontre soient mises à profit par les décideurs pour mobiliser l’ensemble des moyens nécessaires afin de répondre aux attentes des MRE.

Pour sa part, le président de l’antenne régionale de la CGEM Béni Mellal-Khénifra, Aziz Farsi, s’est félicité de la qualité de la coopération et de la coordination entre les différentes institutions et services déconcentrés concernés par l’accompagnement des investissements des Marocains du Monde, tout en saluant les efforts déployés au niveau de la région pour consolider les liens des MRE avec la mère patrie et promouvoir cette région en tant que destination de choix pour les investissements étrangers.