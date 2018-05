Infomédiaire Maroc – Une série de projets sportifs structurants lancés ces dernières années à Benslimane, pour un investissement global de 12 milliards de dirhams, visent à en faire une ‘‘ville sportive’’ par excellence, ce qui renforcera sa réputation et ses atouts exceptionnels telles que sa position géographique et ses prédispositions climatique et écologique.

En effet, Benslimane est située au cœur de la 2ème plus importante forêt du Maroc, après celle de Maâmora, qui s’étend sur une superficie de plus de 54 000 hectares.

Son infrastructure sportive s’est renforcée suite au lancement de plusieurs structures et installations (salle omnisport, piscine olympique, centre de formation, stade…) dans le but d’insuffler une nouvelle dynamique aux secteurs sportif et récréatif dans cette ville.

IM