La première Conférence internationale sur le Big Data, l’intelligence artificielle (IA) et la robotique (ICBAIR’22) aura lieu, du 24 au 26 novembre courant à Marrakech, avec la participation d’experts, conférenciers internationaux et professeurs chercheurs dans le domaine de l’IA provenant notamment du Royaume-Uni, de l’Inde, des Emirats Arabes Unis, de la Palestine, du Canada, des Etats-Unis d’Amérique et du Maroc.

Organisée par la Faculté des Sciences Semlalia (FSSM) relevant de l’Université Cadi Ayyad de Marrakech, cette conférence vise à favoriser le partage et l’échange d’expériences, de nouvelles idées et de résultats de recherche sur de vastes sujets de recherche, de développement et d’applications Big Data, IA et la Robotique.

« ICBAIR’22 » vise à promouvoir la recherche dans ce domaine émergent de l’informatique, de l’apprentissage, des algorithmes, des réseaux, des objets connectés, des systèmes embarqués, des systèmes et des applications à forte intensité de Big Data, indique un communiqué des organisateurs.

Cet événement permet également de créer des collaborations (nouveaux projets, recherche, enseignement, …) entre les différents pays, laboratoires et entreprises.

Selon les organisateurs, le Big Data et l’IA présentent de nombreux défis pour le stockage, la recherche, le partage, la visualisation, l’analyse et l’apprentissage. Propulsée par l’IA, une analyse approfondie du Big Data apporterait de grands avantages à nos sociétés, ont-ils ajouté.

Ainsi, le Big Data, l’IA et les Smart Cities représentent les axes majeurs de cette conférence, indique la même source, relevant que les participants viendront présenter leurs travaux de recherche et partager leurs résultats afin d’améliorer leurs prototypes.

Aussi, plusieurs entreprises dans le domaine du Big Data seront présents afin de partager leurs expériences, leurs projets et proposer des opportunités aux étudiants et participants.