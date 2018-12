Infomédiaire Maroc – Le Club des Entrepreneurs Bio (CEBio) à la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) a organisé, ce lundi à Rabat, une conférence-débat en vue de mettre en perspective l’organisation de secteur Bio au Maroc, les relations public-privé, ainsi que la réglementation mise en place au niveau national.

« Cette conférence-débat est le lancement d’un débat national sur les filières Bio », a indiqué le président de CEBio, Slim Kabbaj, dans une déclaration, ajoutant que l’objectif est de créer un débat entre les divers acteurs, à savoir les administrations (ministère de l’Agriculture, ministère de Commerce et de l’industrie, ministère de la Santé), les certificateurs, les opérateurs et les acteurs associatifs.

« Aujourd’hui nous faisons un milliards de dirhams de chiffre d’affaires », a fait savoir Kabbaj, faisant part de son ambition de développer davantage le secteur Bio marocain vu le fort potentiel dont il dispose.

Afin d’atteindre cet objectif, Kabbaj a souligné la nécessité d’aider à la création de plus d’entreprises opérant dans ce domaine, de mettre en place des fonds d’investissement, de sensibiliser le consommateur pour avoir un vrai marché national, d’aider à l’export et aussi de réfléchir sur des filières d’excellence pour le Maroc.

En outre, le président de CEBio a annoncé l’organisation d’un salon Bio, premier dans son genre, en juin 2019 à Casablanca.

Le Club des Entrepreneurs Bio (CEBio) regroupe des chefs d’entreprises dans les secteurs de l’agro-alimentaire, de la cosmétique, des compléments alimentaires, des produits d’entretiens et écologiques. Il a pour objectif de créer les synergies entre ses membres, de mettre en place des actions complémentaires, à court et à long termes, vers les marchés national et international, pour élargir la consommation des produits Bio et naturels, et de conduire des négociations et adopter des partenariat avec les institutions concernées afin de faciliter le développement du secteur .