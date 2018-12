Infomédiaire Maroc – Le Fonds monétaire international (FMI) a accordé ce lundi au Maroc une nouvelle « ligne de précaution et de liquidité (LPL) » de près de 3 milliards de dollars, saluant « les progrès considérables » du pays. Cette ligne de crédit de 2,97 milliards de dollars exactement est accordée sur deux ans, précise l’organisation internationale.

Pour rappel, ce système sert surtout de garantie aux pays pour rassurer les marchés internationaux, et les pays bénéficiaires n’ont souvent pas besoin d’emprunter effectivement ces sommes.

Le FMI note dans son communiqué qu' »en dépit d’une forte hausse des prix mondiaux du pétrole, les autorités ont réduit la vulnérabilité budgétaire et extérieure du pays, et ont mis en oeuvre des réformes importantes avec l’appui de trois accords LPL » précédents (2012, 2014 et 2016).

« Le nouvel accord LPL offrira une assurance contre les chocs extérieurs et appuiera les efforts déployés par les autorités pour continuer de renforcer la résilience de l’économie et promouvoir une croissance plus élevée et plus inclusive », a poursuivi l’organisation, qui ajoute que les autorités marocaines ont « l’intention de considérer ce nouvel accord comme un accord de précaution, comme elles l’ont fait pour les trois accords précédents ».