Infomediaire Maroc – Gemadec, société marocaine spécialisée dans la transformation digitale avec une forte présence en Afrique francophone et une expérience avérée sur les projets d’identité dans les secteurs publics et financier, et Daon, leader mondial dans les solutions d’authentification et de vérification d’identité, ont signé un accord de partenariat stratégique couvrant les pays d’Afrique du Nord et d’Afrique francophone.

Gemadec pourra ainsi élargir considérablement son offre commerciale en utilisant les plateformes d’intégration d’authentification et d’identité et surtout l’expérience et le savoir-faire de Daon en biométrie.

Pour rappel, Gemadec, avec une présence dans 22 pays, possède une expérience de plus de 40 ans dans la fourniture de solutions innovantes (biométrie, courrier hybride, dématérialisation documentaire…).

Rédaction Infomediaire.