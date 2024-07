BMCE Capital Global Research (BKGR) a recommandé de souscrire à l’opération d’augmentation de capital de Akdital, qui devra porter sur un montant global approximatif de 1 milliard de dirhams (MMDH).

Pour les besoins de l’évaluation d’Akdital, BKGR s’est basé sur la méthode d’actualisation des cash-flows futurs (DCF) tenant compte des prévisions réalisées pour les 10 prochaines années, indique BKGR dans son « Flash – Company update », précisant qu’en pré-money, ce modèle fait ressortir un cours cible de 780 dirhams (DH), soit un upside de +16,4% comparativement à celui du 28 juin 2024.

Suite à cette augmentation de capital, la structure financière du Groupe devrait s’améliorer davantage avec le renforcement de ses fonds propres, estiment les analystes, précisant que cette opération devrait induire une hausse de la part publique du capital d’Akdital, passant de 31,6% à 38,8%.

La levée de 1 MMDH sur le marché actions couplée à une dette bancaire, qui représente près de 60% du financement de l’investissement par projet, devrait permettre à Akdital d’étendre son expansion sur le territoire national. Cette enveloppe budgétaire devrait être dédiée à l’acquisition de matériel médical, l’équipement et l’aménagement.

Par ailleurs, BKGR exprime sa confiance dans la capacité d’Akdital à maintenir sa trajectoire de croissance en alignant ses stratégies avec le projet de généralisation de l’Assurance Maladie Obligatoire (AMO) et en captant la demande croissante dans le secteur de la santé au Maroc.

De ce fait, et en pré-money, les analystes ont révisé à la hausse les prévisions pour Akdital, tout en adoptant une approche prudente compte tenu du risque éventuel de glissement dans le lancement des nouvelles cliniques (3 à 6 mois).

Ainsi, BKGR table pour l’année 2024 sur un chiffre d’affaires consolidé en progression de 50% à 2,861 MMDH, un résultat d’exploitation en amélioration de 68% à 550 millions de dirhams (MDH), et un résultat net (RN) consolidé en hausse de 69% à 334 MDH, fixant la marge nette à 11,7% contre 10,4% en 2023.

En 2025, BKGR prévoit la poursuite de croissance à deux chiffres des revenus consolidés du Groupe, devant se hisser de 45% à 4,148 MMDH, et un résultat opérationnel consolidé qui devrait poursuivre son ascension pour s’établir à 798 MDH.

En outre, le bottom line consolidé devrait, pour sa part, avancer à 490 MDH, avec une marge nette en légère amélioration à 11,8%, et la dette nette d’Akdital devrait s’alourdir.

Concernant la distribution de dividendes, les analystes escomptent le maintien d’un niveau de payout stable à 81% en 2024 et 2025, ce qui correspondrait à des Dividendes par action (DPA) prévisionnels respectifs de 8,6 DH et 12,8 DH (contre 6 DH en 2023), soit un D/Y (ndlr: Dividend yield – rendement du dividende) cible de 1,1% en 2024 (contre 1,3% sur la base du cours de souscription et 1,2% en 2023).

Akdital a obtenu le Visa de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) pour procéder à une augmentation de capital dont la période de souscription est prévue entre le 02 au 09 juillet 2024 et devant porter sur un montant global approximatif de 1 MMDH, par émission de 1.492.537 nouvelles actions (prix de souscription de 670 dirhams par action avec coupon attaché) avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires.