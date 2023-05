Les importations de blé du Maroc sur le marché européen se sont établies à 4,07 millions de tonnes pour la saison agricole 2022-2023 (1,42 million de tonnes pour la saison précédente). Le royaume vient ainsi en tête des importateurs de blé européen, avec une part de 15,9 % sur ce marché.

Selon les données de la Commission européenne, le Maroc devance l’Algérie (3,62 millions de tonnes), le Nigéria (2,24 millions de tonnes), l’Égypte (1,62 million de tonnes) et l’Arabie Saoudite (1,37 million de tonnes) à ce niveau.

Cela intervient à un moment où la Commission européenne a procédé à l’adoption de mesures préventives exceptionnelles sur les importations de certains produits depuis l’Ukraine, notamment le blé, le maïs, les graines de colza et de tournesol. Ces mesures resteront effectives jusqu’au 5 juin et visent à alléger la pression sur les chaines d’approvisionnement en Bulgarie, Hongrie, Pologne, Roumanie et Slovaquie.

La Commission européenne indique que « pendant cette période, les graines de blé, de maïs, de colza et de tournesol originaires d’Ukraine peuvent continuer à être mises en libre pratique dans tous les États membres de l’Union européenne autres que les cinq États membres de première ligne : Bulgarie, Hongrie, Pologne, Roumanie et Slovaquie. Les produits peuvent continuer à circuler ou à transiter par ces cinq États membres au moyen d’un régime commun de transit douanier ou à destination d’un pays ou d’un territoire situé en dehors de l’UE ».