L’agence de presse américaine “Bloomberg”, dans un article publié par le journaliste de renom et ancien collaborateur du “Time Magazine”, Bobby Ghosh, a pointé du doigt l’hypocrisie de l’Allemagne et de l’Union Européenne en général, qui se permettent d’entraver la bonne marche du Maroc dans le cadre du dossier du Sahara, tout en s’évertuant à faire du business avec Rabat dans le sud marocain.

Pour l’auteur, cette montée au créneau de la part de la diplomatie marocaine vis-à-vis de l’Allemagne n’a fait qu’exposer le double jeu malsain de Berlin, qui n’hésite pas à invoquer le droit international pour défendre l’autodétermination du peuple sahraoui, mais ne trouve, néanmoins, aucun scrupule à détourner le regard lorsqu’il est dans son intérêt de faire affaire avec le Royaume.

Effectivement, Bobby Ghosh a rappelé que récemment encore, alors que l’Allemagne s’activait pour saper les efforts du Maroc, en allant jusqu’à dénoncer, publiquement, la reconnaissance américaine de la marocanité du Sahara, la société allemande “Siemens AG” (spécialisée dans les secteurs de l’énergie, de la santé, de l’industrie et du bâtiment) venait de célébrer l’obtention d’un marché fructueux d’éoliennes dans le sud marocain…

Ainsi, lassée par ces “parades farfelues”, Rabat a décidé, selon l’auteur, de regarder Berlin droit dans les yeux et lui dire “Das ist genug !” (ça suffit !), car fort de ses alliances avec des puissances mondiales, le Maroc qui a réussi à lire dans le jeu trouble de Merkel et son cabinet, ne se laissera plus marcher dessus, dans la mesure où, comme le rappelle si bien Bobby Ghosh, “les enjeux ont changé”.