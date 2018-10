Infomédiaire Maroc – BMCE Bank Of Africa a reçu, pour la 2ème année consécutive, la certification ‘‘Top Employer 2019’’ par Top Employers Institute. Une distinction internationale qui vient récompenser l’excellence des pratiques RH de la banque.

Lors de la cérémonie tenue à Johannesburg, le 04 octobre 2018, le prestigieux organisme international de certification ‘‘Top Employers Institute’’ a élu, une nouvelle fois, BMCE Bank Of Africa comme ‘‘meilleur employeur où il fait bon de travailler en 2019’’. Une distinction qui vient couronner les investissements réalisés par le groupe bancaire dans son capital humain et souligner l’excellence de ses pratiques RH.

La certification a été obtenue suite à un audit approfondi des normes RH appliquées à l’ensemble des processus en termes de recrutement, de formation, de gestion des carrières et d’épanouissement des collaborateurs dans l’exercice de leur métier.

Avec une forte culture d’entreprise ancrée dans son ADN, BMCE Bank of Africa place le capital humain au coeur de sa stratégie. Mobilisant plus de 5 000 collaborateurs au Maroc, BMCE Bank Of Africa se veut une plate-forme humaine au service du développement collectif, social et responsable vis-à-vis de ses collaborateurs, articulée autour d’un dispositif RH basé sur les meilleures pratiques internationales.

Rédaction Infomédiaire