BMCE Capital Research a publié en ce début d’année son Strategy annuel, étude réalisée sous le thème de : « Dans l’expectative du post COVID-19», à travers laquelle le Bureau de Global Research panafricain dresse un bilan du marché marocain pour l’année 2020 et partage les perspectives pour 2021.

En voici l’essentiel :

2020 : Une adversité vaincue

Les dernières estimations de la Banque Centrale tablent sur une contraction économique, plutôt contenue au regard de l’ampleur de la situation économique et sociale mondiale, de -6,6% pour le Maroc.

Le contexte est ainsi relativement résilient grâce à la panoplie de dispositions et de mesures de soutien mises en place depuis le déclenchement de la crise sanitaire.

Bien évidemment, le marché boursier ne pouvait pas échapper à cette conjoncture défavorable même si, à la clôture annuelle, ses pertes y-t-d ressortent limitées (-7,27% et à -7,35% pour le MASI et le MADEX respectivement), du moins bien loin de leur niveau de mars (-27%), constatent les analystes du Bureau de Recherche.

2021 : Une relance économique dépendante de l’éradication de la COVID-19

2021 se veut, bel et bien, une année de reprise avec un rebond de l’économie nationale estimé dans la loi de finances à +4,8% (vs. -6,6% en 2020) compte tenu d’une progression de la valeur ajoutée des activités agricoles de +11% sous l’hypothèse d’une campagne agricole moyenne avec une production céréalière de 75 Millions de quintaux et de celles non agricoles de +3,8%. Les autres hypothèses à la base de cette estimation sont :

Une reprise de la consommation finale intérieure de +3,6% ;

Un déficit budgétaire de 6,5% du PIB (vs. 7,5% en 2020) ;

Un cours moyen du gaz butane de USD 350/tonne ;

Un cours moyen du Brent de pétrole d’USD 50 ;

Et, une inflation maîtrisée aux alentours de 1%.

Partant de ce même postulat, le scénario central de BMCE Capital Research escompte le retour à une croissance économique de +4,3%, pouvant s’accélérer au gré du rythme d’éradication de la COVID-19 et du niveau de la récolte céréalière à réaliser en 2021 en cas d’un excellent bilan pluviométrique.

Portefeuille BKR : Une performance boursière remarquable en temps de crise

En dépit d’une situation économique historiquement difficile et d’un Marché financier offrant très peu de visibilité, la sélection de valeur de BMCE Capital Research parvient à tirer son épingle du jeu en affichant une performance de +0,65% contre -4,11% pour son Benchmark le MASI-RB. Ce résultat honorable est redevable à une stratégie de base résolument défensive parfaitement adaptée à un contexte de crise couplée à des remaniements stratégiques ayant permis de saisir les quelques opportunités offertes durant l’année.

Au cours du 30/12/2020, le portefeuille de BMCE Capital Research affiche un PER de 22,1x et 20,7x pour 2020e et 2021e (vs. 26,5x et 19,9x pour le MASI) et propose un rendement des dividendes estimé à 2,7% en 2020 et 3,2% en 2021.

Les perspectives 2021 du marché boursier

Pour 2021, BMCE Capital Research escompte une poursuite de la reprise du Marché boursier qui devrait principalement profiter :