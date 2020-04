Dans le cadre de son cycle de conférences, BMCE Capital a organisé le mardi 21 avril 2020 un webinaire à destination de ses clients institutionnels et grandes entreprises.

Cette conférence en ligne, animée par des experts métiers internes de la Banque d’Affaires du Groupe Bank of Africa, a permis de partager la lecture de BMCE Capital du contexte macro-économique actuel – à la lumière de la crise sanitaire que nous traversons -, une vue globale du comportement des marchés financiers et une analyse des impacts sectoriels anticipés.

Ce webinaire a été également l’occasion d’un échange riche et interactif entre les experts métiers de BMCE Capital et les participants, ce qui a permis de partager une ébauche de réponses aux interrogations économiques et financières actuelles.

Enfin et à travers cette rencontre virtuelle, BMCE Capital réaffirme son souhait – y compris pendant cette crise sanitaire – de renforcer sa proximité avec l’ensemble des clients et opérateurs, notamment par le biais des canaux digitaux.