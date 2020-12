Communique de presse.

Casablanca, le 22 décembre 2020

THE 4

NOUVELLE BMW SERIE 4 COUPE

La nouvelle BMW Série 4 Coupé se montre plus originale et plus sportive que jamais. Des proportions aux réglages des suspensions en passant par les éléments de design emblématiques, le concept de cette deux-portes est entièrement pensé pour offrir une expérience de conduite particulièrement intense.

La nouvelle BMW Série 4 Coupé a été conçue pour incarner le plaisir de conduire sur le segment des coupés premium. Avec son rayonnement aussi sportif qu’exclusif, elle s’inscrit dans la tradition de la marque BMW, qui a consisté pendant près de 90 ans à concevoir nombre de voitures de sport entrées dans la légende. Les différentes déclinaisons du modèle reflètent elles aussi l’orientation dynamique de la nouvelle BMW Série 4 Coupé. Dès son lancement, la BMW M440i xDrive Coupé, animée par un moteur 6 cylindres en ligne essence de 374 ch, trônera pour la première fois au sommet de la gamme, qui est aussi animée par des moteur 4 cylindres essence et diesel. La nouvelle BMW Série 4 Coupé est produite à l’usine BMW de Dingolfing en Allemagne.

DESIGN EXTERIEUR : COMBINAISON EXCLUSIVE D’ELEGANCE ET DE DYNAMISME.

Le design de la nouvelle BMW Série 4 Coupé reste fidèle au style typique des deux-portes sportives de la marque tout en reflétant le nouveau langage esthétique. Une architecture caractérisée par des lignes peu nombreuses et précises et de grandes surfaces clairement structurées a donné naissance à un design de carrosserie exprimant, sous tous les angles, le plaisir de conduire à l’état pur.

Les proportions dynamiques de la nouvelle BMW Série 4 Coupé sont le fruit de dimensions extérieures augmentées de 128 mm en longueur (longueur totale : 4 768 mm) et de 27 mm en largeur (largeur totale : 1 852 mm) par rapport au modèle précédent, ainsi que d’un empattement allongé de 41 mm (empattement total : 2 851 mm). Elle perd seulement 6 mm sous la toise pour une hauteur totale de 1 383 mm, soit 57 mm de moins que la nouvelle BMW Série 3 Berline. Les voies sont nettement plus larges avec un gain de 28 mm à l’avant par rapport au modèle précédent, tandis que la voie arrière affiche 18 mm de plus que sur la génération précédente et 23 mm de plus que sur la nouvelle BMW Série 3 Berline.

UNE FACE AVANT EXPRESSIVE, A LA FOIS ORIGINALE ET TRADITIONNELLE.

Le tempérament affirmé de la nouvelle BMW Série 4 Coupé est mis en scène par une face avant expressive. Les nouvelles grilles de calandre BMW verticales, inclinées vers l’avant, se prolongent presque jusqu’au bord inférieur de la jupe avant. Ses prises d’air arborent une structure en nid d’abeille jusqu’à présent réservée aux modèles BMW M. Particulièrement typées, les grilles de calandre BMW se dressent fièrement au centre de la face avant. Avec leurs naseaux verticaux reliés au milieu, elles livrent une réinterprétation moderne d’un trait de design ayant caractérisé des icônes classiques comme la BMW 328 ou la BMW 3.0 CSi.

Les projecteurs effilés de la nouvelle BMW Série 4 Coupé se prolongent sur les passages de roue avant. Les projecteurs Full LED sont compris dans la dotation de série. Les projecteurs BMW Laser sont disponibles en option. Ils comprennent les projecteurs directionnels avec éclairage variable de la chaussée optimisé pour la conduite en ville et sur autoroute. Au-delà de 60 km/h, les projecteurs BMW Laser portent jusqu’à 550 mètres en feux de route et ajustent en permanence leur faisceau au tracé de la route.

VUE LATERALE ELEGANTE ET DYNAMIQUE, POUPE EXPRESSIVE.

La vue latérale de la nouvelle BMW Série 4 Coupé est dominée par des surfaces tendues et bien définies. Les porte-à-faux courts, les montants fins, les portes larges aux vitres sans encadrement et une ligne de pavillon fuyante soulignent l’élégance de la voiture. Le pavillon nettement repoussé vers l’arrière et les épaulements athlétiques font ressortir la silhouette vigoureuse.

Les surfaces généreuses et clairement structurées prédominent aussi à l’arrière. Les feux arrière à LED effilés et élégamment foncés, avec leurs guides de lumière diffusant un éclairage homogène, soulignent l’allure puissante de la BMW.

INTERIEUR : POSTE DE CONDUITE ORIENTE VERS LE CONDUCTEUR, DEUX PLACES A L’ARRIERE AVEC UNE CONFIGURATION FAÇON SIEGES INDIVIDUELS.

Surfaces clairement structurées, matériaux de grande qualité et poste de conduite orienté vers le conducteur caractérisent l’atmosphère premium et le design intérieur de la BMW Série 4 Coupé, pensé pour offrir aux occupants une expérience intense, placée sous le signe de la performance. Des sièges Advanced pour conducteur et passager avant et un nouveau volant en cuir Sport sont disponibles de série. La planche de bord et les panneaux de porte à la finition harmonisée et la console centrale haute génèrent une sensation d’espace enveloppant aux places avant. Le vitrage insonorisant de série pour le pare-brise optimise le confort de voyage.

Le combiné d’instrumentation et l’écran de contrôle de la nouvelle BMW Série 4 Coupé forment une grande surface d’affichage. Le luxueux bloc de commandes sur la console centrale intègre désormais aussi le bouton Start/Stop. Les places arrière spécifiques au modèle, conçues pour accueillir deux passagers, sont dotées d’appui-têtes intégrés et sont configurées façon sièges individuels.

MOTEURS : TECHNOLOGIE BMW TWINPOWER TURBO OPTIMISEE.

La nouvelle BMW Série 4 est disponible au Maroc avec une motorisation diesel, la 420d de190 ch et 3 motorisations essence, la 420i de 184 ch, la 430i de 258 ch et la M440i xDrive de 374 ch. Le moteur 4 cylindres diesel est désormais doté d’un système de suralimentation à deux étages.

BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE A 8 RAPPORTS DE SERIE SUR TOUTES LES VARIANTES, PALETTES AU VOLANT ET NOUVELLE FONCTION SPRINT PROPOSEES EN OPTION.

Pour la première fois, toutes les variantes de la BMW Série 4 Coupé sont équipées de série d’une boîte de vitesses automatique à 8 rapports. La toute dernière version de cette boîte de vitesses automatique transmet le couple moteur avec encore plus d’efficience et de dynamisme au passage des rapports.

Disponible de série sur la BMW M440i xDrive Coupé et en option sur toutes les autres variantes, la boîte de vitesses automatique Sport à 8 rapports avec palettes au volant, en plus de passages de rapports encore plus dynamiques, offre désormais aussi la nouvelle fonction sprint. Cette dernière maximise le dynamisme en reprises et lors des dépassements en agissant sur la cartographie du moteur et la loi de passage des rapports.

UN DYNAMISME INCOMPARABLE GRACE A UNE CARROSSERIE RIGIDIFIEE ET A DES REGLAGES DES SUSPENSIONS SPECIFIQUES.

Avec des proportions spécifiques, des propriétés aérodynamiques optimisées, une carrosserie rigidifiée, un centre de gravité abaissé de 21 mm par rapport à la nouvelle BMW Série 3 Berline et des modifications ciblées opérées au niveau de la géométrie, du montage et des réglages des suspensions, la nouvelle BMW Série 4 Coupé fait preuve d’une sportivité inimitable. Un mix intelligent de matériaux optimise le poids de la carrosserie et du châssis. Des jambes de force spécifiques à l’avant et au niveau de l’essieu arrière contribuent également au haut degré d’agilité et de précision du modèle.

Les suspensions de série comme les suspensions DirectDrive en option intègrent un amortissement progressif. Les suspensions SelectDrive M avec régulation électronique des amortisseurs sont également disponibles en option. Les deux variantes de suspensions intègrent la direction DirectDrive à démultiplication variable. La nouvelle BMW Série 4 Coupé chausse de série des jantes en alliage léger 17″. Le système de freinage M Sport optionnel est disponible au choix avec des étriers de frein bleus ou rouges.

La dotation de série des nouvelles BMW M440i xDrive Coupé comprend des jantes M en alliage léger 18″ ainsi qu’un différentiel M Sport avec fonction de verrouillage entièrement variable à régulation électronique dans le pont arrière.

UNE PREMIERE : PACK M SPORT PRO POUR UN PLAISIR DE CONDUIRE PARTICULIEREMENT INTENSE.

Le concept rigoureusement axé sur le plaisir de conduire dans sa dimension la plus dynamique se reflète également dans les finitions proposées. En plus de la dotation de série, la BMW Série 4 Coupé est disponible en finition M Sport. Celle-ci comprend entre autres des prises d’air imposantes à l’avant, une jupe arrière à la forme typée, les suspensions DirectDrive, des jantes M en alliage léger 18″, des repose-genou sur les flancs extérieurs de la console centrale et d’autres éléments intérieurs spécifiques. La BMW M440i xDrive Coupé est par ailleurs identifiable à des touches de Cerium Grey sur la carrosserie. Ce même modèle propose également un pack extérieur M Carbone.

Disponible pour la première fois sur un modèle BMW, le Pack M Sport Pro garantit un plaisir de conduire encore plus intense. Aux équipements de la finition M Sport, elle ajoute entre autres des jantes M en alliage léger 19″, la boîte de vitesses automatique Sport à 8 rapports avec palettes au volant, un becquet arrière, une ambiance sonore sportive dans l’habitacle et le système Hi-fi. La nouvelle BMW Série 4 Coupé proposera en outre un vaste choix d’accessoires M Performance dès la commercialisation.

DES OPTIONS DE GRANDE QUALITE AU SERVICE DE LA PERSONNALISATION.

La gamme d’options offre de très nombreuses possibilités pour personnaliser le style de la voiture et accentuer le confort de conduite. La sellerie cuir Vernasca, la sellerie cuir étendu Merino BMW Individual et la sellerie tout-cuir BMW Individual seront proposées en alternative à la sellerie Sensatec. En plus des réglages électriques et d’une fonction de chauffage, les sièges Advanced pour conducteur et passager avant peuvent être équipés pour la première fois d’une fonction de climatisation. À cela s’ajoutent des inserts décoratifs BMW Individual de très grande qualité, une planche de bord en Sensatec et une planche de bord BMW Individual en cuir.

Une climatisation automatique 3 zones et un kit rangement sont compris dans la dotation de série. Un chauffage auxiliaire et l’éclairage d’ambiance incluant l’éclairage de bienvenue avec tapis de lumière sont disponibles en option. Le toit en verre coulissant et entrebâillant, lui aussi disponible en option, allonge sa surface vitrée de 24 mm par rapport au modèle précédent.

Le dossier de banquette arrière de la nouvelle BMW Série 4 est fractionnable selon le rapport 40/20/40. Un ou plusieurs segments de dossier peuvent être rabattus sur pression d’un bouton situé dans le coffre à bagages. Ce dernier affiche une capacité de 440 litres. Un dispositif d’attelage déployable et escamotable électriquement est disponible en option.

EXTENSION MAJEURE DE LA GAMME D’AIDES A LA CONDUITE.

La gamme d’aides à la conduite disponibles pour la nouvelle BMW Série 4 Coupé, nettement plus fournie que sur le modèle précédent, améliore le confort sur les longs trajets ainsi que la sécurité lorsque la circulation est rendue difficile par une mauvaise visibilité. L’avertisseur de risque de collision avant avec fonction freinage, l’avertisseur de franchissement de ligne avec retour dans la voie de circulation et assistance de direction ainsi que l’indicateur de limitation de vitesse sont désormais disponibles en option. Le Drive Assist Pro optionnel comprend, entre autres, l’assistant directionnel et de contrôle de la trajectoire enrichi de la nouvelle fonction de guidage actif. Le système détecte la nécessité d’un changement de voie sur la base des données de navigation.

L’assistant de marche arrière est une nouvelle fonction du Park Assist de série sur toutes les finitions.

La nouvelle génération de l’affichage tête haute BMW projette les informations de conduite essentielles sur une surface agrandie de 70 %. La nouvelle visualisation en 3D de l’environnement du véhicule est elle aussi disponible en combinaison avec le BMW Live Cockpit Navigation Pro. Elle fournit une représentation graphique de la voiture et du trafic environnant sur le combiné d’instrumentation entièrement numérique et informe le conducteur des possibilités d’action existantes par le biais des aides à la conduite activées.

NOUVEAUX SERVICES NUMERIQUES : BMW INTELLIGENT PERSONAL ASSISTANT, INTEGRATION POUR SMARTPHONE.

Le BMW Live Cockpit Navigation Plus de série à partir du deuxième niveau de finition, intègre le système de commande iDrive avec écran de contrôle 8,8″ et Controller Touch, un combiné d’instrumentation Black Panel avec écran couleur central 5,1″ et le système multimédia et de navigation, deux ports USB pour la transmission de données. Il comprend aussi le BMW Intelligent Personal Assistant « Hey BMW » à fonctionnalités étendues.

Le conducteur et les passagers de la nouvelle BMW Série 4 Coupé bénéficient par ailleurs des possibilités étendues de la commande intuitive et des services numériques allant de pair avec le système d’exploitation BMW 7.0. Les contenus des affichages sont configurables individuellement. L’interaction intuitive et multimodale entre le conducteur et la voiture est rendue possible, selon la situation, par la commande tactile de l’écran de contrôle, le Controller iDrive, qui n’a plus à faire ses preuves, les touches multifonctions du volant, la commande vocale ou la commande gestuelle BMW optionnelle.

Un ensemble d’affichages entièrement numérique fait partie intégrante du BMW Live Cockpit Navigation Pro optionnel. Il comprend un combiné d’instrumentation 100 % numérique avec diagonale d’écran de 12,3″, implanté derrière le volant, et un écran de contrôle 10,25″. L’écran d’instrumentation entièrement numérique du poste de conduite permet d’afficher une section de carte de navigation, les statuts des aides à la conduite ou la visualisation en 3D de l’environnement du véhicule.

FINITIONS ET MOTORISATIONS.

Au Maroc, Smeia propose une large gamme de la nouvelle BMW Série 4 à travers les finitions Sport, Élégance et Pack M qui se déclinent en plusieurs motorisations telles que :

BMW 420i Coupé :

Moteur 4 cylindres en ligne essence ; boîte de vitesses automatique à 8 rapports ;

Cylindrée : 1 998 cm3 ;

Puissance : 184 ch de 5 000 à 6 500 tr/min ;

Couple maximal : 300 Nm de 1 350 à 4 000 tr/min ;

Accélération [0 – 100 km/h] : 7,5 secondes ; vitesse maximale : 240 km/h ;

Consommation en cycle mixte : 6,4 l/100 km ;

Émissions de CO2 en cycle mixte : 146 g/km ;

BMW 430i Coupé :

Moteur 4 cylindres en ligne essence ; boîte de vitesses automatique à 8 rapports ;

Cylindrée : 1 998 cm3 ;

Puissance : 258ch à 5 000 tr/min ;

Couple maximal : 400 Nm de 1 550 à 4 400 tr/min ;

Accélération [0 – 100 km/h] : 5,8secondes ; vitesse maximale : 250 km/h ;

Consommation en cycle mixte : 6,6 l/100 km ;

Émissions de CO2 en cycle mixte : 151 g/km ;

BMW M440i xDrive Coupé :

6 cylindres en ligne essence ; boîte de vitesses automatique à 8 rapports ; BMW xDrive ;

Cylindrée : 2 998 cm3 ; puissance : 374 ch de 5 500 à 6 500 tr/min ;

Couple maximal : 500 Nm de 1 900 à 5 000 tr/min ;

Accélération [0 – 100 km/h] : 4,5 secondes ; vitesse maximale : 250 km/h ;

Consommation en cycle mixte : 7,8 l/100 km ;

Émissions de CO2 en cycle mixte : 178 g/km ;

BMW 420d Coupé :

4 cylindres en ligne Diesel ; boîte de vitesses automatique à 8 rapports ;

Cylindrée : 1 995 cm3 ;

Puissance : 190 ch à 4 000 tr/min ;

Couple maximal : 400 Nm de 1 750 à 2 500 tr/min ;

Accélération [0 – 100 km/h] : 7,2 secondes ; vitesse maximale : 240 km/h ;

Consommation en cycle mixte : 4,8 l/100 km ;

Émissions de CO2 en cycle mixte : 126 g/km ;

La nouvelle BMW Série 4 est disponible dès le 22 décembre 2020, dans le tout le réseau Smeia – BMW, à partir de 499.000,00 Dhs.

UN LANCEMENT 100% VIRTUEL PAR SMEIA – BMW.

En raison du respect des mesures sanitaires, le groupe Smeia, importateur exclusif de la marque BMW au Maroc, continue de communiquer autour de ses nouveaux produits afin de rendre l’information accessible à ses clients à travers son portail www.bmw.ma

Dans ce contexte, Smeia a choisi de transformer ses lancements pour offrir aux clients et aux visiteurs, l’opportunité d’assister à ce rendez-vous dans un format digital inédit avec des moyens de production vidéo ajustés aux normes internationales ainsi qu’un studio sur mesure dédié aux lancements virtuels des nouveaux modèles.

Dans un studio de plus de 1 000 m² aménagé sur le site de BMW à Casablanca, Smeia offre aux clients une expérience digitale optimale leur permettant de découvrir les nouveaux véhicules à travers des capsules vidéo de qualité cinématographique, grâce à ce format immersif. Au cœur de la stratégie 2021 de Smeia, le digital constitue ainsi un des éléments majeurs de la communication entreprise pour la marque BMW.

En optant pour le 100% virtuel, Smeia a souhaité maintenir les rencontres sous un nouveau modèle et susciter plus d’échanges entre les clients et les équipes BMW, tout en délivrant du contenu sur les lancements et les nouveautés disponibles au Maroc via les plateformes digitales telles que le site web BMW.ma et les réseaux sociaux.