Infomediaire Maroc – Dans un entretien accordé à La Vie Eco, le vice-président en charge des activités mondiales de ventes et du marketing du groupe Boeing, Ihssane Mounir, indique que la relation entre l’avionneur américain et Royal Air Maroc (RAM) est forte et en croissance, avec les livraisons à venir de quatre 737 MAX et de quatre 787-9 qui porteront à neuf sa flotte de Dreamliner.

‘‘Le 787 permettra à la RAM d’étendre son réseau international, et donc de desservir de nouvelles destinations comme, par exemple, Miami en 2019’’, ajoute Mounir, qui confirme aussi que les premières livraisons auront lieu au quatrième trimestre 2018 et se poursuivront en 2019.

Rédaction Infomediaire.