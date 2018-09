Infomédiaire Maroc – Le géant mondial des boissons gazeuses, Coca-Cola, prévoit d’acquérir les 60% restants du premier producteur de jus et de snacks au Nigeria, Chi Limited, avec la conclusion de l’accord au début de l’année prochaine.

Coca-Cola a acquis en 2016 une participation initiale minoritaire de 40% dans le producteur de jus et de collations Chi Ltd, avec l’intention d’augmenter sa participation d’ici trois ans, sous réserve des approbations réglementaires. «Nous sommes toujours en voie d’achever l’acquisition d’ici à la fin du premier trimestre de 2019», a déclaré Peter Njonjo, président des activités de Coca-Cola en Afrique de l’Ouest.

Cette décision s’intègre dans la stratégie mondiale de l’entreprise américaine de diversification du géant des sodas face à l’évolution des goûts des consommateurs, qui se tournent de plus en plus vers des boissons jugées plus saine d’autant plus que des taxes sur le sucre sont imposées dans un nombre croissant de pays.

Rédaction Infomédiaire